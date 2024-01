Prokurator krajowy nie chce zrezygnować ze stanowiska. Instytucja została "zabetonowana"

Według ustaleń portalu tvn24.pl Adam Bodnar odbył rozmowę z prokuratorem krajowym w środę 3 stycznia. Dyskusja miała dotyczyć dobrowolnego odejścia ze stanowiska. Dariusz Barski miał jednak odmówić.

Media: Człowiek Zbigniewa Ziobry nie chce odejść ze stanowiska

Według informacji uzyskanych przez portal była to druga rozmowa w sprawie dobrowolnej rezygnacji Barskiego ze stanowiska. - Nie będę się teraz wypowiadać. Wypowiem się, gdy podejmę decyzje personalne - powiedział w środę Adam Bodnar w rozmowie z tvn24.pl.

Do odwołania prokuratora krajowego, a także jego zastępców premier potrzebuje zgody prezydenta. Ten przepis obowiązuje od 2016 roku. W 2023 roku dodano do niego zapis, że zgoda prezydenta na odwołanie prokuratora generalnego musi zostać przedstawiona na piśmie.

Tak więc przekazanie przez ministra Ziobrę części uprawnień prokuratora generalnego swojemu człowiekowi, Dariuszowi Barskiemu, który ma stanowisko prokuratora krajowego, z jednoczesnym zabezpieczeniem pozycji Barskiego poprzez wymóg zgody prezydenta na jego usunięcie, jest postrzegane jako "zabetonowanie" Prokuratury Krajowej

Dariusz Barski po wyborach w 2015 roku był między innymi doradcą Zbigniewa Ziobry. W marcu 2022 roku został powołany na pierwszego zastępcę prokuratora generalnego i prokuratora krajowego, zastępując tym samym Bogdana Święczkowskiego.

Ziobro przegrał w sądzie. Na stronie ministerstwa pojawił się komunikat

Pod koniec grudnia informowaliśmy z kolei, o wygranej sprawie Justyny Koski-Janusz ze Zbigniewem Ziobrą. Chodziło o naruszenie dóbr osobistych. Jednak to dopiero od Adama Bodnara doczekała się przeprosin, które opublikowano na portalu X. "Przepraszam sędziego Justynę Koskę-Janusz za bezprawne naruszenie Jej dóbr osobistych polegające na naruszeniu dobrego imienia, narażeniu na utratę dobrej opinii oraz zarzuceniu niewłaściwego postępowania przy pełnieniu funkcji sędziego, zawarte w treści opublikowanego na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości komunikatu pt.: 'Oświadczenie w sprawie skrócenia delegacji sędzi Justyny Koski-Janusz' wydanego w związku z decyzją z 19 września 2016 r. o cofnięciu delegacji" - czytamy.

W komunikacie podkreślono, że "jednym z obowiązków ministra sprawiedliwości jest wykonywanie orzeczeń sądów dotyczących naruszeń prawa, jakiego dopuściło się poprzednie kierownictwo", czyli Zbigniew Ziobro. Przeprosiny zostały również opublikowane na stronie internetowej resortu.

Przypomnijmy, że w 2016 roku Ziobro nie przedłużył sędzi Justynie Kosce-Janusz delegacji do Sądu Okręgowego. Jak przekazano w komunikacie zamieszczonym na stronie resortu, "do Ministerstwa Sprawiedliwości dotarła informacja, że to właśnie sędzia Justyna Koska-Janusz miała się wykazać wyjątkową nieudolnością i zupełnie nie radzić sobie z prowadzeniem bardzo prostej, choć głośnej sprawy, co było szeroko komentowane i krytykowane w mediach". "Chodziło o zdarzenie z grudnia 2013 roku spowodowane przez Izabellę Ch., która, będąc pod wpływem alkoholu, wjechała luksusowym mercedesem w przejście podziemne w samym centrum Warszawy. Media obwiniały prowadzącą postępowanie Justynę Koskę-Janusz o pobłażliwość wobec oskarżonej i nieudolność w prowadzeniu sprawy" - można było przeczytać na stronie resortu. Po publikacji oświadczenia Koska-Janusz wytoczyła ministrowi sprawiedliwości proces cywilny o naruszenie jej dóbr osobistych.