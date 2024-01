Szef BBN o rosyjskiej rakiecie: Nie można wykluczyć prowokacji

- Trudno jest zakładać, że 40 kilometrów przekroczenia od granicy Rzeczypospolitej było przypadkowe. Tego typu trajektoria narusza przestrzeń powietrzną w bardzo istotny sposób - tak o rosyjskiej rakiecie, która w ubiegłym tygodniu pojawiła się nad Polską, mówił w środę w TVN24 szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. - Nie mogę wykluczyć rosyjskiej prowokacji, nie wykluczają tego również nasi sojusznicy - dodał.

- Administracja na Kremlu ma świadomość, że dziś władzę w bardzo trudnym momencie w Polsce przejmuje administracja, która nie sprawowała władzy przez osiem lat. Czynnik polityczny w nowej administracji musi wejść w swoje obowiązki, poznać te obowiązki, zrozumieć wagę decyzji, z jakimi wiąże się sprawowanie funkcji również nadzoru politycznego i odpowiednio redystrybuować uprawnienia również na stronę wojskową. To jest proces, to jest zmiana pewnej kultury. Tą zmianę kultury widzimy - powiedział Siewiera. Zdaniem szefa BBN, "ryzyko testowania nowych władz jest wysokie".

Rosyjska rakieta nad Polską

W piątek o godz. 7.12 od strony granicy z Ukrainą doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekt, który po niecałych trzech minutach opuścił terytorium Polski. Wojsko zidentyfikowało go jako rosyjską rakietę manewrującą. Przez cały czas tor lotu rakiety był śledzony przez systemy radiolokacyjne zarówno polskie, jak i sojusznicze. W gotowości do użycia pozostawały systemy obrony powietrznej. Ponadto w rejon przekroczenia przez rakietę polskiej przestrzeni powietrznej skierowane zostały samoloty F-16, które patrolowały ten obszar.