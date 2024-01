23-latek zmarł po pobycie na komendzie w Wołominie. Szef MSWiA mówi o działaniach

23-letni Bartosz trafił 21 grudnia na komendę w Wołominie. Z relacji prokuratury wynika, że miał wybić szybę w samochodzie nieznanych mu osób, miał być też agresywny. Funkcjonariusze mieli również znaleźć przy mężczyźnie pojemnik z suszem roślinnym. "W trakcie przewożenia do komendy mężczyzna miał znieważać funkcjonariuszy policji, ponadto uderzać celowo głową o szybę radiowozu, miał być cały czas pobudzony oraz agresywny" - informowała "Gazetę Wyborczą" rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Katarzyna Skrzeczkowska. Bliscy mężczyzny uważają, że było inaczej: 23-latek miał być zaczepiony przez obcego mężczyznę, a gdy wezwał policję, sam ostatecznie został zatrzymany.

Mężczyzna wrócił do domu w Markach następnego dnia. "Był strasznie pobity na twarzy i głowie, miał wybity bark, ślady po przypalaniu papierosami. Mamie powiedział, że policjanci go pobili, przypalali papierosami, zmuszali go do podpisania protokołu, potwierdzającego, że posiadał przy sobie susz (marihuana). Odmówił, bo, jak stwierdził, nic takiego nie miał" - relacjonowali bliscy w sieci. 23-latek zmarł w nocy z 22 na 23 grudnia.

"Komendant Powiatowy Policji w Wołominie niezwłocznie zlecił czynności kontrolne, które kontynuowano w okresie świątecznym" - zapewniała w "Gazecie Wyborczej" mł. asp. Monika Kaczyńska, rzeczniczka KRP w Wołominie. Prokuratura Rejonowa w Wołominie bada, czy doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci 23-latka. Ostatecznie śledztwo trafi do innej jednostki (w innym regionie), by nikt nie zarzucił śledczym braku bezstronności. Jak przekazała prokuratura, "sekcja zwłok nie wykazała zmian urazowych mogących mieć bezpośredni wpływ na zgon mężczyzny".

Śmierć mężczyzny po pobycie na komendzie. "Sprawa zostanie wyjaśniona"

"Ponownie dochodzi do śmierci młodego człowieka po zatrzymaniu przez policję. Tym razem komisariat w Wołominie. Czy policjanci zostali zawieszeni w czynnościach? Wierzę ,że teraz postępowanie w tej sprawie będzie uczciwe" - tak skomentowała te doniesienia na portalu X Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2017-2022.

"Szanowna Pani Rzecznik, w tej sprawie obok postępowania prokuratorskiego prowadzona jest kontrola Komendy Głównej Policji. Wyniki kontroli będą znane w ciągu kilkudziesięciu godzin. Sprawa zostanie dokładnie wyjaśniona i sprawdzona" - odpowiedział w środę po południu szef MSWiA Marcin Kierwiński.