W środę po południu na antenie TV Republika poruszono temat unijnego paktu migracyjnego. Przewiduje on, że rocznie do unijnych krajów będzie relokowanych 30 tysięcy migrantów. Są też zapisy o szybszym rozpatrywaniu wniosków o azyl, o szybszym odsyłaniu osób, którym międzynarodowa ochrona się nie należy i lepszej identyfikacji migrantów na granicach. By pakt wszedł w życie i zaczął obowiązywać, uzgodnienia muszą jeszcze zatwierdzić państwa członkowskie i europosłowie na sesji plenarnej, co zapewne nastąpi w styczniu lub lutym.

- Czy Donald Tusk nie przyjmie paktu migracyjnego i nie przyjmie migrantów, jest oczywiście kwestią otwartą. Natomiast należy powiedzieć, że pakt migracyjny jest przedmiotem olbrzymich nieporozumień w Polsce. Prawa strona przedstawia go wręcz jako politykę otwartych drzwi, którą bynajmniej nie jest, natomiast z lewej strony komentuje się pakt jako zbudowanie nowej fortecy Europa. Pakt migracyjny jest odpowiedzią na roszczenia tych państw, szczególnie europejskiego południa, które zgłaszały największe problemy z dotychczas istniejącymi systemami - komentował w programie publicysta tygodnika "Przegląd" Jakub Dymek.

Z kolei były redaktor naczelny "Wprost" Marek Król ocenił, że "pomysł z relokacją jest typowo nazistowskim pomysłem". - Niemcy mają ogromne doświadczenie z przywożeniem w bydlęcych wagonach ludzi do Auschwitz i niestety powtarzają to. Wyobraźcie sobie panowie, że jak to jest: przychodzi się do rodziny czy do migranta i mówi się, że ma np. jechać do Polski, Czech i tak dalej. Na jakiej podstawie narusza się jego wolność decyzji? Tego jakoś Ursula von der Leyen nie potrafi wytłumaczyć. Jak będą selekcjonowani ci ludzie, w jaki sposób będą zmuszani? - mówił.

- Chciałem zaprotestować przeciwko nadużywaniu skojarzeń z nazizmem i wykorzystywania pamięci Zagłady do tej debaty. W moim przekonaniu jest to nadużycie. Ja się pod tymi wypowiedziami z całą pewnością nie podpisuję i uważam, że nie powinno się sięgać po tego rodzaju skojarzenia, szczególnie w kraju, który był ofiarą nazistowskiej agresji - zareagował Jakub Dymek.

Marek Król o imigrantach: Założyć im czipy albo tatuować numery

Prowadzący Łukasz Jankowski nie zareagował na słowa Marka Króla, dopytywał natomiast, "co mamy robić z tymi ludźmi, bo oni tu nie chcą być". - Najprostszy sposób, to należy założyć im czipy tak, jak się pieskom zakłada. A tańszy jest, oczywiście, numery na lewej ręce wytatuować, wtedy łatwo się ich znajdzie - powiedział Król. - Przeciwko tej wypowiedzi także chciałbym zaprotestować - powiedział Jakub Dymek. Słowa Marka Króla znów nie spotkały się z reakcją prowadzącego.

"Europejska polityka imigracyjna jest groźna dla Polski i dla samej Europy. Jednak nie uzasadnia to dehumanizacji ludzi nielegalnie przekraczających granice UE. TV Republika jest domem wolności słowa, ale także miejscem szacunku dla każdej istoty ludzkiej od jej poczęcia aż do naturalnej śmierci, niezależnie od jej sytuacji prawnej czy okoliczności życiowych. Głęboko nie zgadzamy się z wypowiedzią red. Marka Króla wygłoszoną na naszej antenie" - skomentował później na portalu X Michał Rachoń, od niedawna dyrektor programowy Telewizji Republika.