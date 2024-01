Kotula o związkach partnerskich: Być może będę jedną z pierwszych osób, które go zawrą

- Mamy dzisiaj ustawy składane przez Lewicę, Nowoczesną w poprzednich kadencjach, ustawy są gotowe. Chciałabym, żebyśmy procedowali ustawę wiosną, sama ustawa pojawi się szybciej. Chcemy od nowego roku rozpocząć konsultacje. Co to znaczy? Chcemy położyć na stole te ustawy, o których mówiliśmy, że są dobre, zawierają dobre przepisy i pasują do momentu, w którym je procedujemy. Estonia wprowadziła właśnie równość małżeńską, my rozmawiamy o związkach partnerskich - mówiła w Polsat News ministra ds. równości Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy.

Ministra zaznaczyła, że chciałaby, by istniała możliwość zawierania związków partnerskich w urzędach stanu cywilnego. - Mamy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który mówi jasno: brak jakiegokolwiek uregulowania formalnego dla osób tej samej płci żyjących ze sobą to łamanie praw człowieka. Trzeba to zmienić - mówiła.

- Rozmawiamy z przedstawicielami PSL-u, wicepremierem, prezesem Kosiniakiem-Kamyszem. Chciałabym namówić naszych koalicjantów do tego, by był to projekt rządowy. To byłoby symboliczne i bardzo ważne dla tych wszystkich osób, które czekają na uregulowanie stanu prawnego, który dzisiaj jest czystą formą dyskryminacji - uważa Katarzyna Kotula.

- Jeśli związki partnerskie wejdą w życie, będę jedną z pierwszych osób, która być może taki związek zawrze ze swoim partnerem. Wiele osób heteroseksualnych także pyta o jakąś formę uregulowania związków partnerskich w sytuacji, w której nie chcą decydować się na małżeństwo - dodała ministra.

Związki partnerskie. Tusk: Mówimy o tygodniach, nie miesiącach

Premier Donald Tusk zadeklarował z kolei pod koniec grudnia, że "po konsultacjach z liderami partii wchodzącymi w skład koalicji 15 października zostanie podjęta decyzja o rządowym lub poselskim charakterze tej inicjatywy ustawodawczej". - Ale mówimy tutaj o tygodniach, a nie miesiącach. Więc jeszcze tej zimy ten projekt będziemy procedować tak czy inaczej, niezależnie od tego, czy będzie ją zgłaszała grupa posłów, czy rząd - mówił szef rządu.

12 grudnia Trybunał w Strasburgu orzekł, że "brak jakiejkolwiek formy prawnego uznania i ochrony par jednopłciowych w Polsce narusza Europejską Konwencję Prawa Człowieka". Rozwiązaniem w takiej sytuacji są co najmniej związki partnerskie. ETPC zajmował się sprawą na wniosek par, które wyczerpały ścieżkę sądową w Polsce.