Akt oskarżenia ws. korupcji w szpitalu w Szczecinie. Grodzki: Sprawa wymyślona przez prokuraturę

- To są bzdury. Końcówka prokuratury Ziobry wykonuje na gwałt ruchy, by oskarżyć kogokolwiek w sprawie, w której nie ma żadnej korupcji - stwierdził w środę w rozmowie z portalem Wp.pl były marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Według polityka, "to ostatni etap polowania na marszałka Senatu, którym był przez cztery lata, ku utrapieniu PiS".

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczyński obraził dziennikarzy na konferencji. "Państwo mają płacone, żeby tego bronić"

- Ludzie, którzy są oskarżani, są całkowicie niewinni i ratowali życie ciężko chorych ludzi. (...) Ustalenia śledczych są nieprawdziwe. Nikt nigdy nie był przymuszany do wpłat. Wpłaty były dobrowolne, a fundacja kupowała z tych środków przede wszystkim sprzęt chirurgiczny. Wiele szpitali zachęca do wpłat na swoją fundację, ale to było absolutnie dobrowolne. Nikt mi nie wmówi, że ktokolwiek był przymuszany. Ja sam odpisywałem 1 proc. podatku na tę fundację, bo dzięki niej Szczecin stał się ważnym ośrodkiem transplantacji płuc - wyjaśnił Tomasz Grodzki. Senator KO podkreślił, że "pieniądze ani przez moment nie przebiegały przez szpital, tylko były wpłacane na konto Fundacji".

- To była fundacja miejska, a nie szpitalna i miała swoje filie m.in. w Zakopanem. Zakładałem ją w 1993 roku, natomiast w latach, o których mówi prokuratura, nie pełniłem w niej żadnych funkcji. Fundacja zgodnie ze swoimi celami statutowymi przekazywała pieniądze m.in. do naszego szpitala, za które kupowano sprzęt, szkolono lekarzy, wysyłając na kongresy czy sympozja. Ta sprawa jest wymyślona przez prokuraturę - tłumaczył w rozmowie z portalem Wp.pl.

Akt oskarżenia ws. korupcji w szpitalu w Szczecinie. Prokuratura: Grodzki miał być inicjatorem

Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 30 osobom, które miały uczestniczyć w procederze korupcyjnym. Sprawa dotyczy operacji bariatrycznych (chirurgiczne leczenie otyłości) przeprowadzanych w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie w latach 2008-2019 r.

Według śledczych żądano od pacjentów wpłat po 10 tys. zł na rzecz Fundacji Pomocy Transplantologii w Szczecinie w zamian za szybsze wykonanie operacji bariatrycznej. Zdaniem prokuratury, pieniądze za pośrednictwem fundacji były potem przekazywane w części na rzecz lekarzy pracujących w szpitalu. ""Pomysłodawcą i inicjatorem wyżej opisanego sposobu przyjmowania wpłat od tzw. pacjentów bariatrycznych był Tomasz G., ówczesny Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie, jak również założyciel Fundacji Pomocy Transplantologii, który faktycznie podejmował decyzje w ramach tego podmiotu" - przekazała w tym tygodniu Prokuratura Regionalna.

Tomasz Grodzki nie został objęty aktem oskarżenia. Wniosek o uchylenie immunitetu senatora w tej sprawie wpłynął do Senatu w październiku ubiegłego roku. Do tej pory nie został rozpatrzony. Był to już drugi wniosek dotyczący byłego marszałka. Pierwszy wniosek - w innej sprawie - wpłynął do Senatu w 2021 r. Tamta sprawa dotyczyła podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich w czasie, gdy Tomasz Grodzki był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej. W maju 2022 r. Senat nie wyraził zgody na uchylenie immunitetu.