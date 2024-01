Kamiński i Wąsik trafią do więzienia? Roman Giertych: Termin mija. Panowie czas do celi

Roman Giertych poinformował, że kara wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika ma być skierowana do wykonania najpóźniej do 3 stycznia. "Termin mija. Panowie czas do celi" - napisał w mediach społecznościowych.

3 Fot. Michał Ryniak / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl