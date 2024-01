Tusk o śledztwie ws. śmierci syna posłanki Filiks: Zaangażuję się w wyjaśnienie każdego szczegółu

Premier Donald Tusk zwrócił się w środę do szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego i prokuratora generalnego Adama Bodnara o informacje ws. śledztwa dotyczącego okoliczności śmierci 15-letniego Mikołaja Filiksa, syna posłanki KO Magdaleny Filiks. Zrobił to po serii wpisów, jakie parlamentarzystka opublikowała we wtorek w sieci, zarzucając prokuraturze brak dostępu do akt, a policji zastraszanie. - Prosiłem, żeby to była kwestia godzin, maksimum dni, żeby wyjaśniono każdy element tej kwestii - zadeklarował szef rządu.

