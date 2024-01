Sąd Najwyższy skazał 20 grudnia posłów Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności. Toczona przeciwko nim sprawa miała związek z tak zwaną aferą gruntową z 2007 roku. Politycy PiS skomentowali swoją sytuację w Telewizji wPolsce.pl należącej do spółki powiązanej z braćmi Karnowskimi.

REKLAMA

Zobacz wideo Błaszczak o Kamińskim i Wąsiku: Będą więźniami politycznymi

Wyrok w sprawie Kamińskiego i Wąsika. "Mamy iść do więzienia za walkę z korupcją"

- Wydaje się, że obecna władza nie przejmuje się przepisami, procedurami, prawem i poczuciem zwykłej ludzkiej przyzwoitości. W ramach igrzysk zostaliśmy rzuceni na żer wszystkim partyjnym emocjom. Nowa władza jakby toruje drogę na naszej sprawie, jak ma wyglądać nowa polska rzeczywistość - mówił w programie Mariusz Kamiński.

Były minister spraw wewnętrznych i administracji starał się również skojarzyć nową koalicję rządzącą ze stanem wojennym, co od pewnego czasu stanowi chwyt polityczny środowiska PiS. - Ten rząd powstał symbolicznie 13 grudnia. Symbolicznie, kiedy my mamy iść do więzienia za walkę z korupcją na szczytach władzy, z więzienia wychodzi minister Karpiński, bliski współpracownik obecnego premiera i bezpośrednio z więzienia idzie do Brukseli jako europoseł PO, pełnić tam funkcję publiczną - zauważał Kamiński. - To też sygnał dla ludzi, którzy chcą stawić polityczny opór temu, co robi obecny rząd, że za chwilę mogą być skazani pod byle pretekstem - dodawał w późniejszej części rozmowy.

Kamiński odnosił się do sytuacji Włodzimierza Karpińskiego, który dzięki objęciu mandatu w europarlamencie został zwolniony z aresztu. Karpiński został zatrzymany w lutym 2023 r. w związku z podejrzeniem korupcji. Mecenas Michał Królikowski zapewniał w rozmowie z mediami, że jego klient nie będzie jednak uchylał się przed dalszym procesem. - Objęcie mandatu powoduje, że Włodzimierz Karpiński będzie mógł uczestniczyć w postępowaniu przygotowawczym z wolnej stopy. Będzie mógł uczestniczyć w tym postępowaniu, korzystając z domniemania niewinności. Bez jego izolacji - zapewniał w listopadzie mec. Królikowski. O sprawie tej pisaliśmy we wcześniejszym artykule na portalu Gazeta.pl.

Mariusz Kamiński komentuje wyrok w sprawie afery gruntowej. "Będę walczył zza krat"

- Mam pełne poczucie, że jestem człowiekiem niewinnym, który działał w imię interesu publicznego, interesu państwa polskiego. Walczył z korupcją na szczytach władzy i tylko i wyłącznie z tego powodu być może dojdzie do sytuacji, że nie zostanie uszanowana decyzja prezydenta i trafię do więzienia - mówił Mariusz Kamiński w wywiadzie.

Były szef MSWiA podkreślał ponadto, że od lat 80. był działaczem opozycji demokratycznej i "działał ostro w podziemiu". Jego późniejsza rola w polityce miała być ponadto "kontynuacją aktywności z czasów wczesnej młodości". - Biorę pod uwagę to, że każdego dnia mogą wysłać po mnie funkcjonariuszy policji. Pan Śmiszek, Bodnar, już przygotowali dla mnie cele - mówił Kamiński. - Nie obawiam się, będę walczył zza krat. Jestem wolnym człowiekiem i zachowam wewnętrzną wolność. Będę z determinacją walczył do końca o sprawy publiczne, by Polska była krajem bez korupcji, by była silna, zdrowa, bezpieczna - zapowiadał.

Maciej Wąsik: Za tym wszystkim stoi Donald Tusk

W rozmowie brał również udział Maciej Wąsik. Zdaniem współpracownika Kamińskiego za skazującym ich wyrokiem miał stać sam premier nowego rządu Donald Tusk. - Dziś o naszej sprawie mówi Hołownia, wygłupia się Giertych, Szłapka i inni ludzie, ale tak naprawdę, za tym wszystkim stoi Donald Tusk. Oczywiście trzeba o tym pamiętać. Ta sprawa miała posłużyć i posłużyła do odwołania Mariusza Kamińskiego z funkcji szefa CBA, bo uznał, że niezależne CBA, ścigające korupcję - mówił Wąsik.

Maciej Wąsik wyrażał podczas wywiadu przekonanie, że Donald Tusk jest wrogo nastawiony do Mariusza Kamińskiego od 2009 roku. Wtedy to szef CBA przedstawić miał ówczesnemu premierowi materiały dotyczące afery hazardowej. - Jaka była reakcja Tuska? Natychmiastowe poszukiwanie pretekstu, by odwołać Mariusza Kamińskiego i całe ówczesne kierownictwo CBA. To wówczas reakcją na aferę hazardową, na przedstawienie premierowi afery, nie była nagroda dla szefa CBA, tylko znalezienie sprawy, by można było postawić mu zarzuty - mówił Wąsik.

- Jesteśmy przekonani, że wcześniej czy później, Polska i Polacy się o nas upomną. Nie popełniliśmy żadnego przestępstwa, to my ścigaliśmy przestępców. Siła zmowy wszystkich ludzi pokroju Karpińskiego, Giertycha, Nowaka, jest potężna. Ale oni się kiedyś rozpadną - zapowiadał Wąsik.

Mastalerek: Prezydent będzie uważał Kamińskiego i Wąsika za więźniów politycznych

Jak informowaliśmy, pod koniec grudnia 2023 r. szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek przekazał, że Andrzej Duda nie planuje ponownego ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika. - Rozważa tylko i wyłącznie wysłanie do międzynarodowych instytucji informacji o tym, że w Polsce są więźniowie polityczni. Prezydent zachował się uczciwie, uprzedził premiera. Będzie uważał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika za więźniów politycznych - mówił Mastalerek mediom.

W 2015 r. Kamiński i Wąsik zostali uznani za winnych przekroczenia uprawnień oraz nieprawomocnie skazani na trzy lata pozbawienia wolności. Postępowanie dotyczyło tzw. afery gruntowej z 2007 roku. W czasach tych Kamiński był szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a Wąsik jego zastępcą.

Przed uprawomocnieniem się wyroku Andrzej Duda zastosował wówczas prawo łaski wobec byłych szefów CBA. W 2016 r. Sąd Okręgowy uchylił w związku z tym wyrok Sądu Rejonowego i umorzył postępowanie, co pozwoliło Kamińskiemu i Wąsikowi na późniejsze objęcie stanowisk w rządzie PiS. W czerwcu 2023 r. Sąd Najwyższy zadecydował o uchyleniu umorzenia sprawy i przekazał ją do rozpatrzenia w drugiej instancji. Prawomocny wyrok w sprawie zapadł 20 grudnia 2023 r.