Jest akt oskarżenia ws. korupcji w szpitalu w Szczecinie. Prokuratura: Grodzki miał być inicjatorem

Prokuratura Regionalna w Szczecinie podała w komunikacie, że "przestępczy mechanizm" miał działać w ramach Oddziału VIII Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie. Jak przekazano, żądano od pacjentów wpłat po 10 tys. zł na rzecz Fundacji Pomocy Transplantologii w Szczecinie w zamian za szybsze wykonanie operacji bariatrycznej. Według śledczych pieniądze za pośrednictwem fundacji były potem przekazywane w części na rzecz lekarzy pracujących w szpitalu.

"Pomysłodawcą i inicjatorem wyżej opisanego sposobu przyjmowania wpłat od tzw. pacjentów bariatrycznych był Tomasz G., ówczesny Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie, jak również założyciel Fundacji Pomocy Transplantologii, który faktycznie podejmował decyzje w ramach tego podmiotu. Gdy około roku 2005 chirurg Krzysztof K. zasygnalizował Tomaszowi G. potrzebę wykonywania w szpitalu zabiegów bariatrycznych, uzyskał informację, iż jest to możliwe tylko pod warunkiem uzyskiwania od pacjentów korzyści majątkowej" - przekazała Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

Dodano, że "w trakcie prowadzonych następnie rozmów Tomasz G. wskazał podmiot, który miał przyjmować wpłaty, tj. Fundację Pomocy Transplantologii oraz wyznaczył wysokość wpłaty na 10.000 zł" i "polecił następnie Krzysztofowi K., aby żądał od pacjentów wpłaty ustalonej przez Tomasza G. kwoty jako niezbędnej do wykonania zabiegu bariatrycznego".

"Wobec Tomasza G., który pełni funkcję senatora, skierowano w toku śledztwa do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Aktem oskarżenia objęto natomiast - działających na polecenie i pod kierownictwem Tomasza G. - Krzysztofa K., prezesów Fundacji Pomocy Transplantologii – Juliusza P. i Bartosza K., księgową Fundacji – Urszulę M. oraz 26 osób, udzielających korzyści finansowych w zamian za przyspieszenie terminu zabiegu. Pozostałym osobom, dokonującym wpłat z tego tytułu, nie zostały przedstawione zarzuty korupcyjne, gdyż dobrowolnie ujawnili wszystkie istotne okoliczności przestępstw, w których uczestniczyli" - podała prokuratura.

Łączna kwota, jaka miała wpłynąć od pacjentów na konto fundacji, to ponad 2,3 mln zł od 217 osób. "Wszystkim podejrzanym o przestępstwa korupcyjne i przestępstwa tzw. prania pieniędzy grożą kary od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast księgowej Urszuli M. grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 2 (albo obie te kary łącznie)" - wskazała prokuratura.

W środę po południu zwróciliśmy się do Tomasza Grodzkiego z prośbą o komentarz. Czekamy na odpowiedź.

Wniosek o uchylenie immunitetu Tomasza Grodzkiego w powyższej sprawie wpłynął do Senatu w październiku ubiegłego roku. Do tej pory nie został rozpatrzony. Był to już drugi wniosek dotyczący byłego marszałka.

Tomasz Grodzki: Nigdy nie uzależniałem zabiegu od wpłat pacjentów

Przypomnijmy, że pierwszy wniosek - w innej sprawie - wpłynął do Senatu w 2021 r. Tamta sprawa dotyczyła podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich w czasie, gdy Tomasz Grodzki był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej. Prokuratura zamierzała postawić Grodzkiemu cztery zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych - w latach 2006, 2009 i 2012. W maju 2022 r. Senat nie wyraził zgody na uchylenie immunitetu.

- Nigdy w życiu, mogę to zeznać na "mękach piekielnych", nie uzależniałem żadnego zabiegu od jakichkolwiek wpłat pacjentów - mówił w 2021 r. Tomasz Grodzki w Polsat News, dodając, że takie praktyki "to kłócą się z jego etyką i wychowaniem".

Podkreślił też, że "ataki zaczęły się w dniu, gdy został marszałkiem". - Rządząca partia utraciła wtedy większość w Senacie. Odczytuję to jako podstępną i niedemokratyczną próbę odebrania Senatu. Jeden z moich pacjentów zeznał, że próbowano go przekupić kwotą pięciu tys. zł, aby zeznawał na moją niekorzyść - przekonywał.

Następnie ówczesny marszałek Senatu wyjawił, że podczas pełnienia funkcji dyrektora szpitala w Szczecinie, zaprosił do niego przedstawiciela prokuratury, aby ten "wytłumaczył" lekarzom, czym jest korupcja. - Nie było tam mowy o pieniądzach, bo to oczywiste. Ale czy bombonierka i kwiaty po operacji, czy leczeniu to już jest korupcja, czy nie. Zorganizowałem takie szkolenie jako jeden pierwszych w Polsce - powiedział. Również w ubiegłym roku senator podkreślał w TVN24, że "nigdy ani nie przyjmował żadnych łapówek, ani nie warunkował jakiejś operacji od wpłaty pieniędzy".