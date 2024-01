Donald Tusk podczas środowej (3 stycznia) konferencji prasowej potwierdził, że wybory samorządowe odbędą się najprawdopodobniej 7 kwietnia. Druga tura wyborów miałaby natomiast odbyć się dwa tygodnie później - 21 kwietnia. - Z jednej strony mamy wczesne święta wielkanocne, z drugiej chcielibyśmy ominąć ryzyko długich weekendów, gdzie frekwencja może być mniejsza. Ten termin wydaje się najbardziej prawdopodobny - mówił premier.

Wybory samorządowe 2024. Czy koalicja rządowa planuje wspólny start?

Podczas konferencji prasowej dziennikarze zapytali również o wspólny start partii wchodzących w skład nowej koalicji rządowej. - Jako premier rządu koalicji jestem przekonany, że dobrze byłoby pokazać, że jesteśmy jedną, zwartą, solidarną ekipą. Gdyby to tylko ode mnie zależało chętnie poszedłbym takim frontem jako koalicja 15 października - odpowiedział Donald Tusk.

Premier wskazywał jednocześnie, że zrozumie, jeśli pozostałe partie zdecydują się na samodzielny start w wyborach i nie zamierza im nic narzucać. - Jak wiecie, to są wybory samorządowe. To bardzo bogaty krajobraz polityczny. Zrozumiem, jeśli nasi partnerzy będą decydowali się na samodzielny start. Mówię o Trzeciej Drodze czy Lewicy - tłumaczył. - Nie rozmawialiśmy o tym w sposób wiążący. Są "za" i "przeciw". W różnych województwach to różnie wygląda. Ja nic nie będę narzucał - podkreślał premier Tusk.

Donald Tusk: Jestem otwarty na różne scenariusze

Donald Tusk podkreślał na konferencji, że jako szef rządu i prezes Koalicji Obywatelskiej musi pogodzić w zbliżających się wyborach funkcje premiera i lidera partii. - Moim zadaniem będzie osiągnięcie maksymalnie dobrego wyniku i potwierdzenie w sejmikach wojewódzkich tego, co stało się 15 października - mówił premier. - Jestem otwarty na różne scenariusze - dodawał na koniec.