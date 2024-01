W minioną niedzielę (31 stycznia) Jan Pietrzak był gościem Telewizji Republika. W trakcie rozmowy odniósł się do narracji polityków Prawa i Sprawiedliwości o rzekomym zmuszaniu Polski do przyjęcia migrantów przez UE. - Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince. Mamy dużo baraków zbudowanych przez Niemców i tam będziemy zatrzymywać tych imigrantów wpychanych nam przez Niemców - mówił Pietrzak. Jego słowa skomentował podczas środowej (3 stycznia) konferencji prasowej premier Donald Tusk.

- Ja mam pytanie do prezydenta Andrzeja Dudy. Co kazało mu odznaczyć najwyższym odznaczeniem pana Pietrzaka, który tego typu wypowiedzi prezentuje od lat? To nie tylko było tolerowane przez władze, ale również nagradzane. Tego typu postawy były promowane, nagradzane przez przedstawicieli poprzedniej władzy i ten głos jest wciąż słyszalny - mówił Tusk. Chodzi o odznaczenie Pietrzaka Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, który satyryk otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy w 2022 roku.

Wypowiedź Jana Pietrzaka spotkała się z oburzeniem nie tylko premiera. Skandaliczne słowa satyryka potępił między innymi minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Polityk zwrócił się do prokuratora krajowego o wszczęcie w tej sprawie śledztwa. - Dochodzenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie dotyczyć będzie publicznego znieważenia grupy ludności z powodu ich przynależności narodowej i etnicznej, czyli z art. 257 Kodeksu karnego. Aktualnie w sprawie gromadzony jest materiał dowodowy. Postępowanie prowadzone jest w sprawie, co oznacza, że nikomu nie przedstawiono zarzutów - podkreślił prokurator Szymon Banna, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Co więcej, w środę (3 stycznia) przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), Maciej Świrski poinformował o działaniach podjętych przez radę w sprawie słów Pietrzaka. "Wydałem polecenie rozpoczęcia postępowania sprawdzającego w kwestii audycji telewizji Republika, w której występował Pan Jan Pietrzak. Procedura polega na wystąpieniu przez Biuro KRRiT do nadawcy o nagranie audycji i ustosunkowanie się do zarzutów skarżących. Następnie nagranie jest analizowane" - przekazał w mediach społecznościowych Świrski.

"Na podstawie tego postępowania Przewodniczący KRRiT (jako organ) podejmie decyzję o dalszych dzialaniach. To jest standardowa procedura" - dodał.