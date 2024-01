Posłowie Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik decyzją Sadu Okręgowego w Warszawie zostali prawomocnie skazani na dwa lata pozbawienia wolności w związku z niedozwolonymi działaniami operacyjnymi podejmowanymi podczas tak zwanej afery gruntowej z 2007 roku. Sąd orzekł wobec polityków także pięć lat zakazu zajmowania stanowisk publicznych.

Poseł KO skrytykował marszałka Sejmu. "Myślę, że Hołownia popełnił błąd"

21 grudnia marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia o wygaśnięciu mandatów obu parlamentarzystów. Zgodnie z konstytucją i Kodeksem wyborczym mandat poselski wygasa, gdy dana osoba zostaje skazana na karę więzienia za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Mimo wygaszonych mandatów posłowie PiS pojawiali się nie tylko na obradach Sejmu, ale także na posiedzeniu sejmowej komisji. Parlamentarzyści przekonują, że nadal są posłami w związku z ułaskawieniem ich przez Andrzeja Dudę. Prezydent jednak zastosował wobec Kamińskiego i Wąsika prawo łaski, jeszcze zanim posłowie zostali prawomocnie skazani. Tym samym pojawiły się przesłanki do tego, by uznać, że decyzja głowy państwa nie jest wiążąca.

Ruch Szymona Hołowni skomentował w środę (3 stycznia) na antenie Radia Wrocław Bogdan Zdrojewski. - Myślę, że marszałek Hołownia popełnił błąd. Błąd ten jest źródłem dezinformacji, także jeżeli chodzi o dyskusję na ten temat. Trzeba pamiętać, że i pan Wąsik, i pan Kamiński, nie tylko mają wyrok prawomocny, ale ważne, za co jest ten wyrok prawomocny i w jakim trybie, w jaki sposób oraz w odniesieniu do jakich przestępstw nastąpiło ułaskawienie - mówił polityk Koalicji Obywatelskiej.

Polityk KO o uniewinnieniu przez prezydenta Kamińskiego i Wąsika: To policzek dla społeczeństwa

- Kamiński i Wąsik zostali skazani za przestępstwa związane z prowadzoną działalnością jako funkcjonariusze publiczni - podkreślił Zdrojewski. - Nie jestem w stanie zaakceptować tej sytuacji, że jedną ręką prezydent podpisuje akt łaski dla nich, ale jednocześnie tą drugą ręką wręcza im nominacje na stanowiska, w których to przestępstwo zostało popełnione - dodał i zaznaczył, że uniewinnienie polityków, "było policzkiem dla społeczeństwa".

- Prezydent ma szansę naprawić swój błąd. Powinien tę decyzję powtórzyć - podkreślił Zdrojewski. Dodał, że "marszałek Hołownia nie podejmuje decyzji o wygaszeniu mandatu". - To jest błędna interpretacja. On informuje o wygaszeniu mandatu. To jest jedynie informacja. Konsekwencją tej informacji powinno być niedopuszczenie ich do prac w Sejmie - kontynuował polityk. - Według mnie ta tolerancyjność wobec tego wydarzenia, próba czekania na to, że Sąd Najwyższy być może inaczej potraktuje to obwieszczenie, jest według mnie błędne i wprowadza nas w pułapkę - dodał Zdrojewski.