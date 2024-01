Beata Szydło skrytykowała Adama Bodnara. Politycy szybko zareagowali. "Biedaczka, nie rozumie"

Podczas wtorkowej wizyty w programie "Kropka nad i" w TVN24 minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar informował o skierowaniu pisma do prokuratora krajowego w związku z kontrowersyjną wypowiedzią satyryka Jana Pietrzaka w programie TV Republika. - Rolą prokuratora generalnego może być tylko to, że informuje o sprawie i prosi o wszczęcie śledztwa. Natomiast cała rzecz pozostaje w rękach prokuratorów, którzy postępowanie będą prowadzić - dodawał.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Bodnar: Angażowanie wszystkich obywateli w wybór prokuratora generalnego to nadmierne oczekiwanie

Beata Szydło domaga się wygaszenia mandatu Adama Bodnara. Róża Thun: Biedaczka, nie rozumie słowa mówionego

Słowa ministra Bodnara negatywnie odebrała eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło. "Zgodnie z Konstytucją RP posłowie i senatorowie nie mogą pełnić obowiązków prokuratorskich. Adam Bodnar publicznie ogłosił, że osobiście przejął kilka spraw. Oznacza to, że jego działania stoją w sprzeczności z Konstytucją RP - i żadne zaklęcia sprzyjających mu dziennikarzy tego nie zmieniają. Pani marszałek Senatu musi wygasić senatorski mandat Bodnara" - napisała Szydło na platformie X.

Na zarzuty byłej premierki odpowiedział poseł Polski 2050 Paweł Śliz. Polityk wskazał na przykłady nadużywania władzy przez prokuratora generalnego z czasów rządów PiS. "A ręczne sterowanie postępowaniami przez Zbigniewa Ziobrę? A naciski na sędziów i prokuratorów, aby byli przychylni władzy Prawa i Sprawiedliwości? A przenoszenie prokuratorów o 300 km? A cofanie tym, kogo się nie lubi delegacji? A nagłe cofnięcie aktu oskarżenia i umorzenie sprawy w spr. Daniela Obajtka? To tylko przykłady. Nieliczne. Najpierw niech Pani Beata Szydło wyjmie belkę z własnego oka, zanim zacznie szukać u innych czegoś, czego i tak nie ma..." - zwrócił się do Szydło.

Na wpis posła Śliza zareagowała europarlamentarzystka Polski 2050 Róża Thun. "Ona, biedaczka, nie rozumie słowa mówionego… już o słowie pisanym nie wspominając… więc litością i współczuciem obdarzyć by należało…" - odniosła się do wypowiedzi Beaty Szydło.

Adam Bodnar: Staram się zaglądać do tych spraw, które budziły zainteresowanie opinii publicznej

Sam Adam Bodnar tłumaczył na antenie TVN24, że jako prokurator generalny stara się nie wykraczać poza prawa przysługujące mu w ramach mandatu. - Staram się zaglądać do tych spraw, które budziły zainteresowanie opinii publicznej i pisać formalne pisma do prokuratora krajowego z pytaniem, co się w sprawie dzieje. Tyle i tylko tyle, bo uważam, że na więcej mandat prokuratora generalnego nie pozwala - mówił. - Musimy rozróżnić. Czym innym jest dowiadywanie się, co się w sprawie dzieje, bo prokurator generalny jednak ponosi odpowiedzialność, a czym innym jest ingerowanie w tryb. Myślę, że nieraz mieliśmy (za kadencji Zbigniewa Ziobry - red.) takie sytuacje, gdzie były nakazywane konkretne czynności i działania, które powinny być podjęte w ramach prokuratury - podkreślał w rozmowie z dziennikarką.