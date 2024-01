Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej był gościem programu "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24. Polityk został zapytany o to, czy w Donaldzie Tusku może obudzić się chęć objęcia stanowiska głowy państwa.

Grzegorz Schetyna wskazał potencjalnych kandydatów na prezydenta

Grzegorz Schetyna zwrócił uwagę, że wybory prezydenckie odbędą się za półtora roku i stwierdził, że jest za wcześnie, aby wypowiadać się na ich temat. - Na pewno jeśli chodzi o kandydatów na prezydenta to Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia to są osoby, to są nazwiska, które będą wymieniane - stwierdził polityk i dodał, że są to "poważni kandydaci, którzy mogą być w drugiej turze".

Szymon Hołownia wystartuje w wyborach? "Bycie posłem też jest satysfakcjonujące"

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, Szymon Hołownia ujawnił plany dotyczące kandydowania w kolejnych wyborach prezydenckich podczas niedzielnego wydania "Dzień Dobry TVN". - Chciałbym kandydować w wyborach prezydenckich. Decyzję w tej sprawie podejmę za rok. Jeżeli przegram te wybory, to bycie posłem też jest satysfakcjonujące - poinformował marszałek Sejmu. - Rok w polityce to wieczność. Wszystko może się wydarzyć - dodał.

Marszałek podkreślił, że polityka jest zajęciem, którym można zajmować się całe życie. Ponadto zwrócił uwagę, że kadencyjność jest "szalenie mądrą sprawą". - Jak wiecie, jestem tak zwanym marszałkiem rotacyjnym, jak to się niektórzy śmieją. (...) Będę tu dwa lata, jeśli wszystko dobrze pójdzie - powiedział Szymon Hołownia. Poseł stwierdził, że sprawowanie funkcji przez ten czas jest dla niego wyzwalającą myślą. - Możesz zrobić robotę, najlepiej jak potrafisz i zmieni cię następny. Dla mnie to jest uwalniająca i taka bardzo budująca i ciesząca mnie perspektywa - mówił polityk.