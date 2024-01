Donald Tusk: Witold Koss nowym dyrektorem generalnym Lasów Państwowych

Donald Tusk przekazał na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu o zmianie na stanowisku dyrektora Lasów Państwowych. - Minister Paulina Hennig-Kloska poinformowała o decyzji ws. zmian w Lasach Państwowych. Nowym dyrektorem generalnym Lasów Państwowych będzie pan Witold Koss, znany leśnik z województwa zachodniopomorskiego, kiedyś dyrektor regionalny - powiedział Tusk. Jak powiedział, formalności w tej kwestii zostaną dopełnione w ciągu kilku dni. - Związane jest to z faktem, że dotychczasowy dyrektor Józef Kubica, specjalista od upartyjnienia Lasów Państwowych na skalę niespotykaną w historii lasów w całej Europie, jako radny sejmiku wojewódzkiego zostanie odwołany w ciągu tych kilku dni, po stosownych decyzjach sejmiku - powiedział.

REKLAMA

Zobacz wideo Błaszczak domaga się wyjaśnień w sprawie niezidentyfikowanego obiektu. "Dlaczego nie został zestrzelony?"

Donald Tusk o nowym szefostwie Lasów Państwowych: Oczekiwania są oczywiste

Tusk przekazał, że "oczekiwania wobec nowego szefostwa Lasów Państwowych są oczywiste". - Związane są z potrzebą autentycznej społecznej kontroli nad tym, co dzieje się z naszymi państwami. Doceniam nie tylko dorobek pana Witolda Kossa, ale też jego stosunek do polskich lasów. Powiedział zdanie, które powinno być czymś na kształt motta dla nas wszystkich, którzy będą zajmowali się przyszłością polskich lasów - że lasy to jest święta rzecz. To nie jest tylko gospodarka, gospodarka leśna jest ważną częścią tego fenomenu, jakim są polskie lasy. Lasy to dobro społeczne, narodowe, a nie tylko gospodarka - powiedział premier.

Donald Tusk odniósł się też do sytuacji w Krajowym Zasobie Nieruchomości. O sprawie poinformowała w środę Katarzyna Pełczyńska, ministerka funduszy i polityki regionalnej. "Od 2018 czterokrotny wzrost wynagrodzeń. Zamiast tysięcy mieszkań jeden ukończony blok, zarzuty o mobbing i nadużywanie władzy przez byłe już kierownictwo. KZN od dziś ma nowy zarząd, którego zadaniem jest zmiana Krajowego Zasobu Niegodziwości w Krajowy Zasób Nieruchomości" - napisała. W kolejnym wpisie szefowa resortu przekazała, że do Grzegorza Pudy, byłego ministra funduszy i polityki regionalnej, wpłynął list pracowników KZN. "Są w nim zarzuty dot. zachowania zarządu KZN, libacji w biurze, mobbingu. Zarzutów nie zweryfikowano. Przekazałam list do Prokuratora Generalnego Adama Bodnara. Państwo musi być wzorowym pracodawcą!" - czytamy.

"Włos się jeży na głowie"

- To przypomina trochę sytuacją z telewizją publiczną. Powołano ponad 40 spółek. Program - to miało być budownictwo mieszkań, przede wszystkim dla młodych. Co jest efektem kilku lat działalności tej instytucji? Na pewno podwyższenie funduszu wynagrodzeń dla władających tą instytucją, i to w skali imponującej. W ciągu kilku lat wzrost funduszu wynagrodzeń dla prowadzących tę instytucję to blisko 500 proc. To nie jest dodatek inflacyjny - powiedział Tusk. - Za pieniądze, jakie przejadali, zbudowali jeden blok z 40 mieszkaniami. Za to powstały dziesiątki spółek z dziesiątkami rad nadzorczych. Fundusz nagród przekroczono o 700 tys. zł - wyliczał. Tusk zapowiedział, że po kolejnym posiedzeniu Rady Ministrów przedstawione zostaną informacje o "nadużyć finansowych dotyczących łamania zasad współżycia społecznego w wielu instytucjach państwowych". - Włos się jeży na głowie, kiedy tak krok po kroku odkrywamy kolejne czarne sfery działania i pazerności finansowej do niedawna rządzącej Polską - powiedział.