Podczas czwartkowych obrad w Sejmie na moment przed głosowaniami do sali plenarnej weszli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Byli posłowie, których mandaty wygasił marszałek Szymon Hołownia, zobowiązany do tego przez wyrok sądu, zostali przywitani przez polityków PiS gromkimi brawami. Niektórzy zaczęli skandować "do więzienia". Mariusz Kamiński pokazał znak "zwycięstwa", a chwilę zastąpił go tzw. gest Kozakiewicza, który pokazał w stronę swoim adwersarzom. Całą sytuację można zobaczyć na nagraniu powyżej.

W środę podczas konferencji prasowej Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka pojawiło się na temat pytanie. - Czy tak powinna wyglądać debata w Sejmie? - pytała reporterka Radia Zet Joanna Mąkosa, opisując wcześniej zachowanie Kamińskiego.

Kaczyński nie widział, więc to manipulacja

- Ja nic nie wiem o żadnym geście Kozakiewicza. Znaczy, wiem, co znaczy gest Kozakiewicza i nawet pamiętam tę piękną chwilę, która cieszyła nie tylko Polskę, ale kawał świata - rozmarzył się Kaczyński, po czym dodał:

Natomiast nie widziałem tego gestu, dlatego uważam, że to jest po prostu jakiś element, no nazwę to bardzo łagodnie i elegancko, manipulacji.

