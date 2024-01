Jarosław Kaczyński zamierza zorganizować demonstrację w Warszawie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości opowiedział o tym 3 stycznia podczas konferencji prasowej, na której doszło do spięcia z dziennikarzami zadającymi niewygodne pytania Kaczyńskiemu. Część komentatorów twierdzi, że przebieg konferencji stanowił zaprzeczenie wartości, których PiS chce rzekomo bronić.

Konferencja Jarosława Kaczyńskiego. "A Wy jak często dzwonicie w nocy do prezesa TVP?"

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, Jarosław Kaczyński mówił, że chce 11 stycznia zorganizować "demonstrację w obronie polskiej demokracji, polskich mediów, wolności słowa, polskiej wolności w ogóle". Po przemówieniu prezesa PiS przyszedł czas na pytania dziennikarzy. Jedno z nich dotyczyło nocnego telefonu Kaczyńskiego do Mateusza Matyszkowicza, byłego szefa TVP. Prezes PiS stwierdził, że "każdy obywatel" może wykonać takie połączenie. "A Wy jak często dzwonicie w nocy do prezesa TVP?" - zapytał ironicznie na portalu X Rafał Mrowicki z Wirtualnej Polski.

W pewnym momencie rzecznik PiS Rafał Bochenek zagroził, że zakończy konferencję, jeśli przedstawiciele poszczególnych redakcji będą zadawać więcej niż jedno pytanie. Tę sytuację skomentował dziennikarz Kamil Sikora. "Niesamowite jest to, co pan Bochenek wyrabia na konferencjach: protekcjonalny, kpiący ton, szantażowanie dziennikarzy ('niech pytanie zada ktoś inny albo kończymy konsekwencje'), zasłanianie się kobietami, żeby uniknąć niewygodnych pytań ('proszę dopuścić panią do głosu')" - ocenił.

Jarosław Kaczyński "w ramach obrony wolności mediów nie odpowiedział na pytania dziennikarzy"

Kaczyński po serii pytań, na które nie chciał odpowiadać, zwrócił się do zebranych na konferencji osób. - Państwo są w beznadziejnej sytuacji. To, co się wyprawia w Polsce, jest nie do obrony. Państwo mają płacone, by tego bronić. Serdecznie państwu współczuję - powiedział prezes PiS i opuścił salę. Zastępca redaktora naczelnego OKO.press Michał Danielewski odniósł się do tych słów.

"Prezes Kaczyński kończący konferencję, obrażając wszystkich obecnych dziennikarzy i nie potrafiąc wytrzymać nerwowo nawet kwadransa, to jest najlepsze podsumowanie stanu, w jakim znajduje się polityka komunikacyjna PiS. To już przecież trzeba było w ogóle nie odpowiadać" - stwierdził Danielewski.

W podobny sposób zachowanie Kaczyńskiego ocenił Tomasz Setta z TOK FM. "Wspaniały obrazek. Prezes PiS - w ramach obrony wolności mediów - nie odpowiedział dziś na pytania dziennikarzy, wyłączył im mikrofon, a na koniec ich obraził i sobie poszedł" - napisał dziennikarz na portalu X.

"Czytałem parę dni temu, że Jarosław Kaczyński dzięki batalii o TVP wrócił do gry z nową energią. No to wrócił z bardzo 'nową' energią" - ocenił redaktor naczelny portalu Gazeta.pl Rafał Madajczak.

"Kaczyński twierdzi, że dziennikarze 'mają płacone' za bronienie rządu Tuska. To wskazuje moim zdaniem dosyć jasno, że płacone mieli ci, którzy bronili rządu PiS" - skomentowała z kolei dziennikarka Gazety.pl Wiktoria Beczek. "Prezes zna właśnie takie metody i podług nich mierzy" - dodała.

"Jarosław Kaczyński został zapytany o gest Kozakiewicza w wykonaniu Mariusza Kamińskiego. Pytanie uznał za manipulację. O geście nic nie wie. Ale był już tak zirytowany, że zakończył szybko konferencję mimo protestów dziennikarzy. Prezesa pytania i wolne media irytują" - napisała dziennikarka "Gazety Wyborczej" i TOK FM Dominika Wielowieyska.