Awantura na konferencji Kaczyńskiego. Puściły mu nerwy i wyszedł. "Macie płacone"

W środę (3 stycznia) Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało konferencję prasową z udziałem dwóch czołowych polityków partii - prezesa Jarosława Kaczyńskiego i szefa klubu parlamentarnego Mariusza Błaszczaka. Głównym tematem były zmiany w mediach publicznych. Politycy zapowiedzieli, że złożą kolejny wniosek o odwołanie ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza.

Konferencja PiS. Jarosław Kaczyński miał teorię na temat dziennikarzy

Podczas konferencji Jarosław Kaczyński negatywnie ocenił zmiany w mediach publicznych. - Mamy dzisiaj prawdziwy problem z demokracją - mówił. Zachęcił także do udziału w demonstracji 11 stycznia. - Wielkie zło dzieje się w naszym kraju - podsumował.



Na koniec redaktorka Radia Zet Joanna Mąkosa zapytała prezesa PiS o gest Kozakiewicza pokazany przez Mariusza Kamińskiego w Sejmie. - Nie widziałem tego gestu, dlatego uważam, że jest to jakiś element manipulacji - odpowiedział. Kiedy na sali zrobiło się głośno, polityk zwrócił się do dziennikarzy.

Ja wiem jedno, państwo są w beznadziejnej sytuacji. To, co się wyrabia w Polsce, jest nie do obrony. Państwo mają, że tak powiem, płacone za to, żeby tego bronić. Naprawdę, serdecznie państwu współczuję

- powiedział Jarosław Kaczyński, po czym zakończył konferencję i wyszedł.

Jarosław Kaczyński na konferencji tłumaczył się z nocnego telefonu do prezesa TVP

Dziennikarz TVN zapytał się Jarosława Kaczyńskiego o telefon, który ten miał wykonać do prezesa TVP o godzinie 3 w nocy. Miał go wówczas zapytać o to, dlaczego nie ma sygnału w TVP Info. - Wróciłem o tej porze do domu i chciałem zobaczyć, co jest w telewizji. Zobaczyłem brak sygnału.(...). Zadzwoniłem więc do marszałka Terleckiego. On potwierdził, że tak rzeczywiście jest, że brak sygnału. Później dzwoniłem jeszcze do dwóch osób, ale one spały, nie odbierały telefonu. Po dłuższym zastanowieniu doszedłem do wniosku, że w tej sytuacji trzeba zadzwonić do prezesa telewizji. Co prawda znam go nieporównywalnie mniej od prezesa Kurskiego, ale go jednak trochę znam. Zaryzykowałem, towarzysko to nie była sytuacja najłatwiejsza. Dowiedziałem się, i to mnie ucieszyło, że to tak, że ja nie mam odpowiedniego dekodera. Nic innego się nie stało - zrelacjonował.