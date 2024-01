KRRiT rozpoczęła postępowanie ws. słów Pietrzaka. Poprosi stację o "ustosunkowanie się"

"Procedura polega na wystąpieniu przez Biuro KRRiT do nadawcy o nagranie audycji i ustosunkowanie się do zarzutów skarżących. Następnie nagranie jest analizowane. Na podstawie tego postępowania Przewodniczący KRRiT (jako organ) podejmie decyzję o dalszych działaniach. To jest standardowa procedura" - czytamy we wpisie.

Trzy dni temu podczas dyskusji na antenie TV Republika Jan Pietrzak powiedział, że Niemcy wpychają nam nielegalnie imigrantów. Dodał, że ma tu "okrutny żart z tymi imigrantami" i, że "mamy baraki dla imigrantów, w Auschwitz, Majdanku, Treblince, Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców".

Prokuratura wszczęła sprawę

W sprawie tej wypowiedzi postępowanie wszczęła Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Dochodzenie ma dotyczyć publicznego znieważenia grupy ludności z powodu ich przynależności narodowej i etnicznej. Rzecznik Prokuratury Okręgowej Szymon Banna wyjaśnił, że postępowanie jest prowadzone w sprawie, co oznacza, że nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Warszawska Prokuratura Okręgowa zajęła się sprawą na polecenie prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Adama Bodnara oraz w związku z zawiadomieniami wpływającymi między innymi od Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar zwrócił się do Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego o zajęcie się sprawą wypowiedzi Jana Pietrzaka na antenie Telewizji Republika i o wszczęcie śledztwa w sprawie słów gościa stacji.