Kaczyński o nocnym telefonie do prezesa TVP: Nie oznacza żadnej zależności, każdy może takie pytanie zadać

Jarosław Kaczyński mówił na konferencji prasowej o planowanej na 11 stycznia manifestacji. Jak powiedział prezes PiS, będzie to demonstracja "w obronie demokracji". - Z demokracją mamy dzisiaj prawdziwy problem - powiedział. Stwierdził, że "problemy, o których była mowa przez ostatnie 8 lat, były całkowicie wymyślone". - Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją zupełnie inną. Po pierwsze, Donald Tusk ogłosił, że prawo będzie stosowane tak, "jak my je rozumiemy". To znaczy, że prawo będzie dowolnie interpretowane, a to oznacza, że ono nie obowiązuje, bo obowiązuje po prostu wola polityczna władzy. Te słowa okazały się całkowicie na poważnie. Działania, które są podejmowane w tej chwili, przede wszystkim wobec mediów (...) to są działania całkowicie bezprawne, gdzie przy pomocy uchwał próbuje się zastępować ustawy - powiedział Kaczyński.

Jarosław Kaczyński o "ataku na demokrację"

Dalej prezes PiS mówił o "ataku na demokrację" w kontekście zmian w mediach publicznych. - Ten atak na demokrację nie jest czymś, co stanowi cel sam w sobie. On jest potrzebny tej władzy, ale jest potrzebny przede wszystkim dla realizacji pewnego celu. Tym celem jest spełnienie oczekiwań tych, którzy decydują dziś w Unii Europejskiej - stwierdził Kaczyński.

Kaczyński mówił o "propozycjach przedłożonych w Unii Europejskiej". - To są propozycje, które wprowadzą nasz kraj do terenu zamieszkałego przez Polaków, a rządzonego z zewnątrz. Temu musimy się przeciwstawić. Demonstracja 11 stycznia będzie demonstracją w obronie polskiej demokracji, polskich mediów, wolności słowa, polskiej wolności w ogóle, ale także przyszłości Polski jako suwerennego państwa - powiedział.

Telefon do prezesa TVP. "Towarzysko to nie była sytuacja najłatwiejsza"

W dalszej części konferencji dziennikarze mogli zadawać pytania. Jedno z nich dotyczyło telefonu, jaki Kaczyński wykonał do prezesa TVP o godzinie 3 w nocy. Prezes PiS sam o tym opowiadał na antenie radia Wnet. Kaczyński miał pytać Mateusza Matyszkowicza o sygnał TVP Info. - To było tak - jeśli ta sprawa interesuje opinię publiczną, bo nie jestem tego pewien - wróciłem o tej porze do domu i chciałem zobaczyć, co jest w telewizji. Zobaczyłem brak sygnału. Wiedziałem, że o tej samej porze, bo razem byliśmy w Krakowie, wrócił marszałek Terlecki. Zadzwoniłem więc do marszałka Terleckiego. On potwierdził, że tak rzeczywiście jest, że brak sygnału. Później dzwoniłem jeszcze do dwóch osób, ale one spały, nie odbierały telefonu. Po dłuższym zastanowieniu doszedłem do wniosku, że w tej sytuacji trzeba zadzwonić do prezesa telewizji. Co prawda znam go nieporównywalnie mniej od prezesa Kurskiego, ale go jednak trochę znam. Zaryzykowałem, towarzysko to nie była sytuacja najłatwiejsza. Dowiedziałem się, i to mnie ucieszyło, że to tak, że ja nie mam odpowiedniego dekodera. Nic innego się nie stało - relacjonował Kaczyński.

- Chodziło o to, czy Telewizja Polska została wyłączona, czy nie. To nie oznacza żadnej zależności, to jest pytanie o to, czy coś działa, czy nie działa. Każdy polityk, każdy obywatel, może takie pytanie zadać, jeśli jakąś osobę zna. Cała bajka o szefach na telefon z całą pewnością odnosi się do dzisiejszej sytuacji, bo to na pewno są szefowie na telefon, ludzie, którzy zdecydowali się na łamanie prawa - stwierdził.

Do sprawy odniósł się też Mariusz Błaszczak. - Taka godzina, pan redaktor mówi o 3 nad ranem, ja o trzeciej nad ranem przyjechałem do Polskiej Agencji Prasowej. Tam wtedy kilkunastu silnych panów, czyli takich, o jakich w kampanii mówił Donald Tusk, przejmowało budynek. Była 3 nad ranem - powiedział.