Były prezydent, działacz związkowy i polityk Lech Wałęsa z zapałem śledzi najnowsze wydarzenia polityczne. W rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że pozytywnie odbiera Szymona Hołownię jako marszałka Sejmu. Odniósł się również do obecnej sytuacji premiera Donalda Tuska.

Wałęsa o Hołowni: Tylko żeby wytrzymał nerwowo. Działacz "Solidarności" zachęca do wspierania Tuska

- Szymon Hołownia bardzo dobrze sobie radzi w roli marszałka Sejmu. Tylko żeby wytrzymał nerwowo, psychicznie to ciśnienie, bo go niektórzy atakują. Na razie idzie mu dobrze, tylko trzeba go podtrzymywać, zachęcać, żeby spokojnie prowadził, tak jak zaczął ładnie prowadzić - ocenił. Z ust Wałęsy popłynęły także słowa wsparcia względem nowego premiera Donalda Tuska. - Idzie mu dobrze, ale trzeba go wspierać, bo jest trochę przemęczony. Ma dużo na głowie. Dlatego apeluję wszem i wobec - pomagajmy Tuskowi! - powiedział słynny działacz "Solidarności".

Szymon Hołownia wystartuje na prezydenta? Marszałek Sejmu przyznał się do swoich planów

Jak informowaliśmy pod koniec ubiegłego roku, Hołownia publicznie przyznał, że chciałby kandydować w najbliższych wyborach na prezydenta. - Decyzję w tej sprawie podejmę za rok. Jeżeli przegram te wybory, to bycie posłem też jest satysfakcjonujące - powiedział goszcząc w programie "Dzień Dobry TVN". - Rok w polityce to wieczność. Wszystko może się wydarzyć - dodał.

Poza polityką marszałek Sejmu chciałby wrócić do pisania książek i prowadzenia fundacji. - Polityka to w mojej ocenie nie powinno być coś, w czym się jest do śmierci. Ta kadencyjność jest szalenie mądrą sprawą. Ja, jak wiecie, jestem tzw. marszałkiem rotacyjnym, jak to się niektórzy śmieją. (...) Możesz zrobić robotę, najlepiej jak potrafisz i zmieni cię następny. Dla mnie to jest uwalniająca i taka bardzo budująca i ciesząca mnie perspektywa - podsumował.