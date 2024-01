Marazm w PiS po wyborach. "Trudno mi było skrzyknąć 10 osób". Wiadomo, co ma być nowym paliwem

Andrzej Stankiewicz z Onetu zauważa w swojej analizie, że z perspektywy PiS obecna sytuacja wokół mediów publicznych ma jedną zaletę. Chodzi o ponowne zmobilizowanie partii, w której, jak wynika z wypowiedzi anonimowych polityków ugrupowania, po 15 października zapadła stagnacja.

REKLAMA

Zobacz wideo Błaszczak o Kamińskim i Wąsiku: Będą więźniami politycznymi

Po wyborach w PiS "całkowity marazm". "Trudno mi było skrzyknąć 10 osób"

- Po wyborach panował całkowity marazm. Trudno mi było skrzyknąć 10 osób na spotkanie partyjne - powiedział portalowi jeden z byłych członków rządu Mateusza Morawieckiego. Impulsem, który na nowo ma mobilizować wyborców, są działania nowego rządu nakierowane na "odbicie mediów publicznych z rąk PiS". - Teraz mam dziesiątki zgłoszeń od ludzi gotowych do roboty partyjnej - twierdzi jeden z rozmówców portalu.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości, jak pisze Stankiewicz, liczą, iż mobilizacji wystarczy do wyborów samorządowych i europejskich. Te odbędą się w kwietniu i czerwcu. - Nawet jeśli dobrze wypadniemy w wyborach samorządowych na poziomie sejmików, to nikt nie będzie chciał z nami stworzyć koalicji. Dlatego wszystko, o czym możemy marzyć, to zachowanie władzy w 3-4 na 16 sejmików - przyznaje jeden z polityków PiS. Działacz dodaje, że na posady w samorządach liczą wszyscy ci, którzy obecnie tracą pracę w instytucjach rządowych. Utrzymanie tylko bardzo nielicznych sejmików będzie "wstrząsem dla struktur partii".

Jarosław Kaczyński, jak wynika z ustaleń portalu, chce za wszelką cenę wygrać w wyborach do Parlamentu Europejskiego, choć sam w nie nie wierzy. Zwycięstwo miałoby być sygnałem, że prezes PiS jest w stanie wygrywać z Donaldem Tuskiem, a także zabezpieczeniem przed ewentualnym buntem w partii. Jak czytamy, najważniejszym wyzwaniem Kaczyńskiego według samych przedstawicieli PiS to utrzymanie jedności partii i jej zmobilizowanie na kolejne lata. - Nie mam złudzeń, że PiS w obecnej formie, z 74-letnim Kaczyńskim na czele, już nie wróci do władzy. Tak uważa wielu ludzi na szczycie PiS, poza ślepo wiernymi prezesowi. Prawica musi się zmienić, jeśli znów chce wygrać wybory - stwierdził cytowany przez Onet jeden z ważnych polityków PiS.

Manifestacja przeciwko zmianom w TVP

W czwartek 11 stycznia przed Sejmem ma się odbyć demonstracja pod hasłem "Protest Wolnych Polaków". Wydarzenie ma być wyrazem sprzeciwu wobec zmian w mediach publicznych, które pod koniec ubiegłego roku rozpoczęła koalicja rządowa. Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, na mocy kodeksu spółek handlowych, powołał nowe rady nadzorcze PAP, Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia, a te powołały nowe zarządy spółek. Nowy zarząd Telewizji Polskiej m.in. wyłączył sygnał TVP Info oraz kanałów regionalnych telewizji. Starych zarządów PAP i TVP bronią posłowie PiS, okupując siedziby tych redakcji. Po prezydenckim wecie ustawy okołobudżetowej, zawierającej między innymi kwotę 3 miliardów złotych na media publiczne, szef Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o postawieniu TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej w stan likwidacji. Podkreślono, że ten stan może zostać cofnięty przez właściciela w dowolnym momencie. Następnie taką samą decyzję minister podjął w sprawie 17 spółek regionalnych Polskiego Radia.