PiS zapowiedział konferencję Kaczyńskiego i Błaszczaka. Wiadomo, o co chodzi

Grudniowe zmiany w mediach publicznych przeprowadzone przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza są nadal gorącym tematem. Szczególnie ogromne emocje wzbudzają one w środowisku polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy coraz głośniej domagają się dymisji członka rządu. W tej atmosferze zapowiedziano konferencję prasową z udziałem Mariusza Błaszczaka i Jarosława Kaczyńskiego.

PiS zapowiada konferencję prasową. Znowu będą chcieli odwołać Sienkiewicza

Na oficjalnych kanałach Prawa i Sprawiedliwości pojawiła się zapowiedź konferencji prasowej z udziałem dwóch czołowych polityków partii. W środę (3 stycznia) o godzinie 12 przed dziennikarzami stanie Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak. Posłowie mają konkretny powód, aby takie spotkanie z mediami organizować.

Mariusz Błaszczak w Radiu Zet powiedział kilka słów więcej o tym, czego będzie dotyczyć konferencja prasowa. - Będzie to konferencja prasowa, na której jeszcze raz przedstawimy wniosek o wotum nieufności wobec pułkownika Sienkiewicza, oddelegowanego przez Donalda Tuska do sprawowania urzędu ministra kultury i dziedzictwa narodowego - zdradził. Ponadto stwierdził, że minister kultury "dopuścił się złamania konstytucji poprzez odebranie praw do informacji, również złamanie innych ustaw, w tym przede wszystkim ustawy o radiofonii i telewizji".

Zarzucamy Sienkiewiczowi odpowiedzialność za straty, jakie ponosi spółka Skarbu Państwa - nie jedna, trzy - które są przejmowane nielegalnie na podstawie tej operacji specjalnej. Wyłączenie sygnału TVP Info 19 grudnia niewątpliwie spowodowało straty dla tej spółki - to już jest odpowiedzialność karna

- dodał były minister obrony narodowej.

Rewolucja w mediach publicznych. PiS celuje w Bartłomieja Sienkiewicza

Od połowy grudnia, czyli od momentu, w którym Sejm przyjął uchwałę o potrzebie naprawy mediów publicznych, trwa prawdziwa batalia o TVP, Polskie Radio i Polską Agencję Prasową. Przez ostatnie tygodnie politycy Prawa i Sprawiedliwości okupowali siedziby tych spółek, protestując przeciwko zmianom wprowadzonym w nich przez Ministerstwo Kultury. Przypomnijmy, że Bartłomiej Sienkiewicz najpierw wymienił skład rad nadzorczych oraz zarządów w mediach publicznych. Następnie - po tym jak Andrzej Duda zawetował ustawę gwarantującą TVP 3 mld złotych z budżetu państwa - postawił je w stan likwidacji.

W ten sposób Bartłomiej Sienkiewicz, jako minister wydający decyzje w sprawie mediów publicznych, stał się dla PiS twarzą tych zmian. Politycy dzisiejszej opozycji skupiają więc całą swoją energię na próbach jego odwołania. Krzysztof Szczucki (PiS) jeszcze w grudniu złożył w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez polityka Koalicji Obywatelskiej. Śledztwo niedawno ruszyło. Następnie, 22 grudnia, posłowie Prawa i Sprawiedliwości ogłosili, że składają wniosek o wotum zaufania wobec ministra kultury. Tak, ten sam wniosek, który mają złożyć ponownie 3 stycznia. Choć powód był nieco inny.

- Zarzucamy pułkownikowi Sienkiewiczowi odpowiedzialność za straty, które ponoszą trzy Spółki Skarbu Państwa. Wyłączenie sygnału TVP Info niewątpliwie spowodowało straty dla spółki TVP SA. To już jest odpowiedzialność karna (...). Za nadużycia odpowiedzą ci, którzy się tych nadużyć dopuścili – zarówno pułkownik Sienkiewicz, jak i neo-prezesi tych spółek - ogłosił wówczas na konferencji Mariusz Błaszczak.