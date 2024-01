Milionerom z TVP da się odebrać pieniądze? Minister sprawiedliwości: Są na to sposoby

We wtorek Adam Bodnar był gościem Moniki Olejnik w "Kropce nad i". Minister sprawiedliwości odniósł się do wysokich zarobków byłych szefów Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, które ujawnił poseł PO Dariusz Joński. - Jak zobaczyłem te sumy, to nie byłem w stanie uwierzyć. Oczywiście spodziewaliśmy się, że te wynagrodzenia są duże, że one idą gdzieś w kilkadziesiąt tysięcy za miesiąc pracy, ale żeby to były kwoty aż tak potężne, to myślę, że żaden obywatel i uczestnik życia publicznego się nie spodziewał - powiedział na antenie TVN24.

Adam Bodnar został zapytany o to, czy jest możliwość, aby byłym szefom TAI te pieniądze odebrać. - Myślę, że są na to sposoby. Mamy przepisy w Kodeksie cywilnym, które pozwalają na to, aby wskazywać, że wynagrodzenie za niektóre kwestie było niezgodne z zasadami współżycia społecznego - podkreślił i dodał, że "to jest dość trudna procedura, ale nie jest niemożliwa".

Jak podkreślił, o tym komu dokładnie zostałyby odebrane pieniądze, "musi zdecydować sąd w wyroku". - Musi być przedstawiony odpowiedni pozew. Natomiast myślę, że tego typu możliwości należy rozważać w kontekście zarówno tych osób, które zarabiały stawki absolutnie powyżej stawki rynkowej. Podejrzewam, że w przypadku niektórych osób to gdzieś można porównać do stawek obowiązujących w mediach prywatnych. Natomiast myślę, że nawet w najlepszych polskich stacjach te kwoty budzą co najmniej zdziwienie, jeśli wręcz nie zażenowanie, że mogą być takie szokujące - stwierdził na antenie TVN24 minister sprawiedliwości.

Poseł KO ujawnił zarobki byłych szefów Telewizyjnej Agencji Informacyjnej

Z danych ujawnionych przez posła Koalicji Obywatelskiej Dariusza Jońskiego wynika, że Michał Adamczyk jako szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej zarobił od kwietnia (wtedy objął to stanowisko) ok. 372,6 tys. zł brutto. Do tego dochodzi ponad 1,1 mln zł "z tytułu umów cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej" (to wynagrodzenie m.in. za prowadzenie "Wiadomości").

Samuel Pereira, który w kwietniu został wiceszefem TAI, zarobił do tej pory blisko 440 tys. zł brutto. Marcin Tulicki, również jako wicedyrektor TAI, od maja miał dostać ponad 417 tys. zł. Do tego dochodzi ponad 296 tys. zł "z tytułu umów cywilnoprawnych". Kolejny z wiceszefów TAI - Rafał Kwiatkowski - w ramach wynagrodzenia otrzymał w tym roku prawie 367 tys. zł brutto. Z kolei Jarosław Olechowski, który od 2018 r. do kwietnia 2023 r. były szefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, tylko w tym roku zarobił ponad 1 mln zł. Do tego doszło ponad 407 tys. zł w ramach umów cywilnoprawnych.