11 stycznia demonstracja przeciwko zmianom w TVP. Błaszczak: Z całą pewnością będą kolejne

- Sądzę, że koalicja 13 grudnia [tak politycy PiS określają koalicję rządową - red.] pod presją opinii wycofa się z nielegalnych działań. Zresztą sygnałem do wycofania się z nielegalnych działań będzie protest wolnych Polaków 11 stycznia pod Sejmem - powiedział w Radiu ZET Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS, były minister obrony narodowej. Polityk przekazał, że zapowiadany protest ma pokazać "brak zgody na praktyki rodem ze stanu wojennego".

Zobacz wideo Błaszczak domaga się wyjaśnień w sprawie niezidentyfikowanego obiektu. "Dlaczego nie został zestrzelony?"

Mariusz Błaszczak o manifestacji 11 stycznia: Będą kolejne

Prowadząca rozmowę Beata Lubecka pytała, czy uczestnicy będą zwożeni na manifestację autokarami. - Będą przyjeżdżali ludzie z całej Polski. Autokarami pewnie też.

- Ale czy wy będziecie zwozić? - dopytywała dziennikarka.

- Będą samochody przyjeżdżały, autobusy, busy też będą przyjeżdżały, pociągiem będą ludzie przyjeżdżali - powiedział. Pytany, czy manifestacja będzie masowa, odpowiedział twierdząco.

- Liczymy na to, że rzeczywiście Polacy powiedzą "nie" koalicji 13 grudnia - dodał. Z kolei na pytanie, ile takich manifestacji zostanie jeszcze zorganizowanych, Błaszczak odparł: - Będzie tyle, ile będzie woli, by w ten sposób wyrażać swoje zdanie. To w demokracji jest jak najbardziej dopuszczalne. Chyba że koalicja 13 grudnia zakaże manifestacji.

Zdaniem Błaszczaka "z całą pewnością będą kolejne" manifestacje w "obronie" Telewizji Polskiej.

Zmiany w mediach publicznych. PiS organizuje manifestację

W czwartek 11 stycznia przed Sejmem ma się odbyć demonstracja pod hasłem "Protest Wolnych Polaków". Wydarzenie ma być wyrazem sprzeciwu wobec zmian w mediach publicznych, które pod koniec ubiegłego roku rozpoczęła koalicja rządowa. Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, na mocy kodeksu spółek handlowych, powołał nowe rady nadzorcze PAP, Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia, a te powołały nowe zarządy spółek. Nowy zarząd Telewizji Polskiej m.in. wyłączył sygnał TVP Info oraz kanałów regionalnych telewizji. Starych zarządów PAP i TVP bronią posłowie PiS, okupując siedziby tych redakcji. Dochodziło do starć polityków z policją i nowymi kierownictwami mediów. Po prezydenckim wecie ustawy okołobudżetowej, zawierającej między innymi kwotę 3 miliardów złotych na media publiczne, szef Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o postawieniu TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej w stan likwidacji. Podkreślono, że ten stan może zostać cofnięty przez właściciela w dowolnym momencie. W piątek taką samą decyzję minister podjął w sprawie 17 spółek regionalnych Polskiego Radia.