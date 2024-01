"To ma być trzęsienie ziemi". Jarosław Gowin złoży zeznania ws. wyborów kopertowych

Sejm powołał Komisję Śledczą do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego. Pierwsze posiedzenie odbyło się w piątek 22 grudnia. Ustalono również kolejność przesłuchiwania świadków. Na liście zeznających znalazł się m.in. Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin, Jarosław Kaczyński czy Jarosław Gowin. To właśnie były wicepremier ma jako pierwszy stanąć przed komisją.

Jarosław Gowin jako pierwszy będzie zeznawał przed komisją ds. wyborów kopertowych

Jak ustalili dziennikarze "Gazety Wyborczej" Jarosław Gowin stanie przed komisją śledczą już 9 stycznia o godzinie 13. Będzie pierwszym świadkiem przesłuchiwanym w sprawie wyborów kopertowych, które PiS chciał zorganizować w 2020 roku, kiedy świat walczył z pandemią COVID-19. - Tak, potwierdzam, pan premier Jarosław Gowin będzie zeznawał przed naszą komisją 9 stycznia - przekazał Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Były wicepremier ma skrupulatnie przygotowywać się do zeznań.

To ma być prawdziwe trzęsienie ziemi, prawdziwa petarda. Podobno ma przynieść twarde dowody obciążające najważniejszych ministrów i kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości

- kontynuował polityk.

W kuluarach spodziewa się, że Gowin może szeroko opowiedzieć o tym, jak przebiegał proces decyzyjny w przypadku wspomnianych wyborów kopertowych. Jest jedną z tych osób, które były na tyle blisko liderów ówczesnego obozu rządzącego, żeby wiedzieć, kto wpadł na ten pomysł i kto wydawał dyspozycje. Wiadomo też, że jego rozstanie z byłymi koalicjantami nie przebiegło najlepiej. W 2020 roku podał się do dymisji w ramach protestu przeciwko wyborom kopertowym. Po kilku miesiącach co prawda do rządu wrócił, ale nie na długo. W 2021 roku jego partia Porozumienie została - jak stwierdził sam polityk - "wypchnięta z koalicji", a Gowin utracił stanowisko.

Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych. Co już wiadomo?

Skład komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego Sejm wybrał 12 grudnia. Jej szefem został poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński, a jego zastępcami - Jacek Karnowski (KO), Bartosz Romowicz (Polska 2050) i Waldemar Buda (PiS). Jeszcze w grudniu odbyło się pierwsze posiedzenie komisji, na którym ustalono plan prac. W nim znalazło się miejsce na rozpatrzenie wniosków dowodowych, ustalenie listy harmonogramu przesłuchań świadków, ustalenie listy biegłych, ustalenie zasad występowania i wystąpienie o dokumenty, sformułowanie wniosków, dyskusja nad wnioskami i inne działania niezbędne do sporządzenia sprawozdania.

Jako pierwsi przesłuchani zostaną Jarosław Gowin, Elżbieta Witek i Michał Wypij - dokładnie w tej kolejności. Nie wiadomo jak lista świadków ułożona zostanie dalej, ale wiadomo, że na liście osób, które mają stanąć przed komisją, znaleźli się jeszcze: były premier Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin, Michał Dworczyk, Jarosław Kaczyński, Magdalena Przybysz, Tomasz Szczegielniak, Mariusz Kamiński, Ewa Wrzosek, Adam Bielan. Mariusz Haładyj, Marek Zagórski, Marian Banaś, Bogdan Skwarka, Sylwester Marciniak, Tomasz Zdzikot, Przemysław Sypniewski, Maciej Biernat, Piotr Ciompa, Ewa Wrzosek, Jan Nowak.