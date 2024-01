Ociepa rozmawiał z Kaczyńskim po wyborach. Zdradza szczegóły. "Będzie robił wszystko"

- Należę do tych polityków, którzy uważają, że ryzyko agresji rosyjskiej na państwa NATO w ciągu najbliższych kilku lat jest bardzo poważne. Mówiąc wprost: należy się spodziewać wojny - powiedział w Polsat News Mariusz Ociepa, poseł klubu PiS, prezes stowarzyszenia OdNowa i były wiceminister obrony narodowej. Jak dodał, "to stwierdzenie rodzi szereg konsekwencji, także jeśli chodzi o politykę obronną". - W związku z tym ja bym dzisiaj radził Ministerstwu Obrony Narodowej, Polskim Siłom Zbrojnym przygotowywać się do tego scenariusza. To nie znaczy, że on się spełni, ponieważ, żeby doszło do konfliktu zbrojnego, musi zajść szereg różnych okoliczności, mówimy o perspektywie kilku lat, a nie kilku dni - podkreślił.

Marcin Ociepa: Zamrożenie konfliktu da Rosji czas na przezbrojenie się

Ociepa podkreślił, że trzeba brać pod uwagę "wszystkie scenariusze", w tym także możliwość przegranej Ukrainy w konflikcie z Rosją. - Zamrożenie konfliktu, czyli powrót do porozumień mińskich, z którymi mieliśmy do czynienia w 2015 roku, po pierwszej fazie rosyjskiej agresji na Ukrainę - to da czas Rosji na przezbrojenie się, wyciągnięcie wniosków z tego konfliktu i rozpoczęcie kolejnej operacji - powiedział Ociepa.

W dalszej części wywiadu Ociepa był pytany o kondycję Prawa i Sprawiedliwości po wyborach. - Trzeba pracować w terenie, przepracować wynik wyborczy, przepracować to, co zrobiliśmy źle w kampanii, ale także przez osiem lat rządów, wyciągnąć wnioski, być bliżej ludzi i się zbroić w sensie politycznym, czyli przygotowywać arsenał programowy, który pozwoli nam sięgnąć po raz kolejny po władzę - stwierdził. Polityk przyznał, że "Polacy byli trochę zmęczeni ośmioma latami". - Nawet jeżeli mieliśmy najlepszy program gospodarczy, najlepsze rozwiązania, jesteśmy szanowani za naszą politykę obronną, to jednak Polacy potrzebowali trochę zmiany - mówił.

"Jarosław Kaczyński będzie robił wszystko, abyśmy odzyskali zdolność do wygrywania"

Ociepa przekazał, że po wyborach rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim. Prezes partii miał przyznać, że "trzeba odnowić PiS". Były wiceminister obrony przekonywał, że Jarosław Kaczyński "stawia dobre diagnozy". - Będzie teraz robił wszystko, abyśmy my, jako obóz Zjednoczonej Prawicy, odzyskali zdolność do wygrywania wyborów - stwierdził. Dodał, że "Jarosław Kaczyński wielokrotnie prowadził Zjednoczoną Prawicę do zwycięstwa i z pewnością ma taką zdolność też w przyszłości".