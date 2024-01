30 grudnia premier Donald Tusk odwołał radę nadzorczą Instytutu De Republica. Została zwolniona m.in. prof. Halina Lichocka, historyczka i matka posłanki PiS Joanny Lichockiej. Polityczka nie kryła rozgoryczenia tym faktem. "Dopiero teraz zobaczyłam, że z rady Instytutu Se Republica pan Tusk odwołał cały skład. W tym moją mamę, prof. Halinę Lichocką. Propagandziści omijają skrót "prof." przed nazwiskiem. Jest moją mamą, więc musiała być odwołana" - stwierdziła.

"Warto dodać, że pan mgr Tusk nie poinformował członków Rady Instytutu, że ich odwołał. Prof. Halina Lichocka, podobnie jak inni profesorowie w Radzie, dowiedzieli się o tym z mediów" - napisała w serwisie X posłanka PiS.

Nieprawidłowości w instytucie podległym premierowi. Wydano 36 tys. na cztery strony dokumentu

Jednak, jak wynika z przeprowadzonej jeszcze przed wyborami kontroli w Instytucie De Republica, wątpliwości budził nadzór nad instytucją - podaje "Rzeczpospolita". Kontrolerów zaniepokoił wydatek 896 tys. złotych na opracowanie projektu ustawy - prawo warstwowe. W ramach tego projektu na liczący zaledwie cztery strony dokument wydano 36 tys. złotych.

Zdaniem KPRM opracowanie projektu wadliwie zlecono poza trybem zamówienia publicznego, a kwota wielokrotnie przewyższała stawki rynkowe. Kancelaria Premiera zakwestionowała też umowy w ramach innego projektu, zatytułowanego "Uchwały krajobrazowe". Zdaniem KPRM niegospodarnych było łącznie 80 umów na kwotę niemal 2 mln zł

- podkreśla "Rzeczpospolita". Jak dodaje, część z tych umów rozwiązano po odwołaniu dyrektora prof. Bogumiła Szmulika. Kancelaria Premiera zakwestionowała również zasadność zawarcia z sześcioma pracownikami 22 umów cywilnoprawnych na łączną kwotę 409 tys. "Sam dyrektor miał dorobić w ten sposób 133 tys. złotych" - podkreśla "Rz". Wcześniej wątpliwości wobec działalności instytucji miała Najwyższa Izba Kontroli. Nowa władza zapowiedziała już audyt w Instytucie De Republica.

Czym się zajmuje Instytut De Republica?

Instytut De Republica został powołany w 2021 roku i podlega bezpośrednio premierowi. "Do naszych głównych zadań należy wspieranie, promocja i popularyzacja rodzimej myśli badawczej z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w tym podejmowanie różnego typu przedsięwzięć, odwołujących się do idei państwowości i działań na jej rzecz. Chcemy stać się nowoczesnym zapleczem eksperckim, promocyjnym i wydawniczym dla niedocenianych w kraju i poza jego granicami dziedzin nauki, tak ważnych dla właściwego rozumienia historii i zjawisk społecznych. W tym celu, od początku naszej działalności, organizujemy konferencje naukowe o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym, konkursy kierowane do młodzieży oraz dorosłych, których głównym zadaniem jest przypominanie o tematach ważnych z punktu widzenia polskiego dziedzictwa historycznego, kulturowego i naukowego" - czytamy na stronie.

Obecnie instytucją kieruje prof. Andrzej Przyłębski, mąż prezeski Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej.

