Bartoszewski o kulisach spotkania z rosyjskim dyplomatą. "Ze zbrodniarzami się nie witam"

- Tego typu spotkania odbywają się w sposób dwuczłonowy. Po pierwsze, przygotowywana jest nota protestacyjna, która pokazuje, że jesteśmy absolutnie przeciwni naruszaniu terytorium Polski. Mówi się wtedy też "czy myślicie, że zbrodnicza wojna w Ukrainie do czegoś doprowadzi? Eskalujecie ten konflikt, to wy na tym stracicie" - relacjonował we wtorek w Polsat News wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski, mówiąc o swoim ubiegłotygodniowym spotkaniu z chargé d’affaires Federacji Rosyjskiej Andriejem Ordaszem.

- Normalnie [rękę - red.] się podaje, ale, przepraszam, ja nie podam ręki numerowi dwa ambasady Federacji Rosyjskiej, która jest winna zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i prawdopodobnie zbrodni ludobójstwa. Ci ludzie powinni znaleźć się w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze i do tego Polska chce doprowadzić. Ja ze zbrodniarzami się nie witam - dodał. Bartoszewski stwierdził również, że "reprezentuje interesy nie tylko MSZ, ale też polskiego państwa". - Nie jest w naszym interesie, żeby przymilać się do zbrodniarzy - podkreślił.

- Rakieta była rosyjska, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. My i nasi sojusznicy śledziliśmy tę rakietę od samego początku jej wystrzelenia. Widziałem rozpisanie godziny po godzinie, minuty po minucie - mówił wiceminister spraw zagranicznych w Polsat News.

Rosyjska rakieta nad Polską

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało w piątek, że "w godzinach wieczornych wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski wezwał chargé d’affaires Federacji Rosyjskiej Andrieja Ordasza i wręczył mu notę". W nocie resort domagał się "wyjaśnienia incydentu z naruszeniem przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez pocisk samosterujący i natychmiastowego zaprzestania tego typu działań".

W piątek o godz. 7.12 od strony granicy z Ukrainą doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekt, który po niecałych trzech minutach opuścił terytorium Polski. Wojsko zidentyfikowało go jako rosyjską rakietę manewrującą. Przez cały czas tor lotu rakiety był śledzony przez systemy radiolokacyjne zarówno polskie, jak i sojusznicze. W gotowości do użycia pozostawały systemy obrony powietrznej. Ponadto w rejon przekroczenia przez rakietę polskiej przestrzeni powietrznej skierowane zostały samoloty F-16, które patrolowały ten obszar.