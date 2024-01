Niedługo po październikowych wyborach parlamentarnych w środowisku Zjednoczonej Prawicy dało się słyszeć głosy wskazujące, że porażka partii stanie się zarzewiem wewnętrznego konfliktu. Pisaliśmy wówczas o przypuszczeniach dziennikarzy, że Suwerenna Polska Zbigniewa Ziobry może planować odcięcie się od Prawa i Sprawiedliwości oraz założenie własnego klubu parlamentarnego. Komentarze rozbudzała również nieobecność na wieczorze wyborczym PiS polityków Partii Republikańskiej oraz formacji Pawła Kukiza.

Nieoczekiwane skutki sporu o media publiczne. Prawica znów zjednoczona? "Tusk dokonał cudu"

Ostatnie głosy polityków prawicy wskazują, że rywalizującym siłom wewnątrz Zjednoczonej Prawicy udało się dojść do porozumienia. - Myślałem, że PiS po wyborach wybuchnie od środka. Tyle było wzajemnych pretensji i podziałów. A tu takie zjednoczenie nastąpiło, że aż ludzi nie poznaję - powiedział dziennikarzom portalu Interia polityk Suwerennej Polski. Co zdecydowało o tak gwałtownej zmianie w partyjnych nastrojach? Rozmówcy portalu wskazują, że był to opór wobec zdecydowanych działań nowego rządu wobec mediów publicznych, kontrolowanych dotychczas przez środowiska związane z Prawem i Sprawiedliwością.

- Przecierałem oczy ze zdumienia. Poseł Szczucki z posłem Kałużnym bronili gabinetu prezesa TVP, Janusz Kowalski na wspólnych konferencjach z Mariuszem Błaszczakiem, posłanki Borowiak i Gembicka, które niedawno walczyły ze sobą, bo były na jednej liście, padające sobie w ramiona. Tusk dokonał cudu - mówił Interii jeden z posłów pełniących dyżury w TVP. Zdaniem rozmówców portalu nastroje polityków przyniosły ulgę Jarosławowi Kaczyńskiemu. - To dlatego prezes jest w takim dobrym nastroju ostatnio, bo wie, że ma zwarty i zdeterminowany klub z posłami, którym zaczęło się chcieć - oceniał informator.

Decyzja o "dyżurach" w TVP wyszła od Jarosława Kaczyńskiego. "Autentycznie bał się, czy partia mu się nie rozpadnie"

- Prezes autentycznie bał się, czy partia mu się nie rozpadnie. Wiadomo, że utrata władzy zawsze powoduje jakieś ruchy odśrodkowe, dlatego zdecydował o wchłonięciu Republikanów Bielana i Ociepy i przy każdej okazji mówił o jedności - mówił portalowi jeden z posłów PiS..

Inny rozmówca z partii PiS potwierdzał ponadto, że to właśnie Jarosław Kaczyński podjął decyzję o rozpisaniu dyżurów w TVP, Polskiej Agencji Prasowej i Polskim Radiu. - Potem to już poszło, bo jak posłowie zobaczyli, co się dzieje, jak zaczęło dochodzić do pierwszych przepychanek z jakimiś ochroniarzami, to wszystkim się wola walki włączyła - relacjonował.