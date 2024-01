- Prezydent wysyła sygnały otwartości na współpracę. Nie są to pierwsze sygnały, bo nie tylko w orędziu, także wcześniej mówił o tym, że jest gotów do współpracy. Ale wyciągnął także wnioski z historii. Pamięta dokładnie, jak to było za czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo był wówczas jego ministrem, jak agresywnie miejscami ówczesny rząd Donalda Tuska traktował prezydenta RP. Prezydent mówi: "znam tę historię, jestem przygotowany na brak gotowości do współpracy" - mówił we wtorek w RMF FM poseł PiS Marcin Przydacz, były szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP.

Jak dodał, "konstytucja przewiduje mnóstwo momentów przecięcia między rządem a prezydentem". - Dzisiaj sytuacja dotycząca bezpieczeństwa Polski wymaga dobrej współpracy, ale do tej dobrej współpracy potrzebna jest gotowość obu stron. Widzimy gotowość prezydenta do współpracy, nie wiem, czy widzimy gotowość strony rządowej, bo chociażby sytuacja w mediach publicznych pokazuje, że rząd raczej działa poprzez siłowe rozwiązania niż formułę dialogu. Bo przecież gdyby chciał rozwiązać tę sprawę zgodnie z polską konstytucją, to musiałby zacząć rozmawiać z prezydentem, a tego nie zrobił - powiedział parlamentarzysta.

Andrzej Duda i orędzie noworoczne

- Mamy do czynienia z nową sytuacja w polskiej polityce. Prezydent i rząd są z innych obozów politycznych. To normalne w demokracji. Ale w demokracji trzeba przestrzegać Konstytucji, zasad państwa prawa i dobrych politycznych obyczajów - mówił prezydent Andrzej Duda w niedzielnym orędziu noworocznym.

Polityk dodał, że "niestety w ostatnich dniach koalicja rządowa próbując przejąć media publiczne złamała te zasady". - Po raz pierwszy w wolnej Polsce po 1989 roku doszło do próby siłowego przejęcia mediów publicznych, wyłączono sygnał telewizyjny niektórych kanałów, a programy informacyjne przestały nadawać. Wreszcie postawiono Telewizję Polską, Polskie Radio oraz Polską Agencję Prasową w stan likwidacji - mówił prezydent.

- Chciałbym to wyraźnie powiedzieć: rządzący mogą reformować media publiczne, ale musi się to odbywać zgodnie z prawem. Zawsze byłem i jestem na taką dyskusję dotyczącą zmian prawnych otwarty. Jednak z mojej strony nigdy nie będzie zgody na łamanie Konstytucji. A z taką sytuacją mamy obecnie, niestety, do czynienia - zaznaczył.

- Poważny niepokój budzą także kolejne zapowiedzi podejmowania ważnych decyzji za pomocą sejmowych uchwał. Uchwały sejmu nie mają mocy prawnej, aby stanowić podstawę działania organów państwa ze skutkami dla obywateli. Takie działania również w rażący sposób są sprzeczne z Konstytucją. Jeżeli dziś zgodzimy się na takie praktyki, w przyszłości każda nowa większość parlamentarna będzie mogła w ten sposób postępować - stwierdził Andrzej Duda.

- Jako Prezydent Rzeczypospolitej będę się z całą mocą i zgodnie ze swoimi konstytucyjnymi uprawnieniami przeciwstawiał takim działaniom. Dlatego wzywam koalicję rządową, żeby zaczęła przestrzegać zasad demokratycznego państwa prawa i szanować obywateli bez względu na ich poglądy polityczne - podkreślał.

Według prezydenta "chaos prawny oraz konflikt wewnętrzny w Polsce prowadzi do osłabienia naszego państwa, a w konsekwencji osłabienia naszego bezpieczeństwa". - Mieliśmy już do czynienia z taką sytuacją. Doskonale ją pamiętam, gdyż byłem ministrem w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, gdy Donald Tusk stał poprzednio na czele rządu. Wyciągnąłem z tamtej sytuacji wnioski. Jestem gotowy do współpracy w najważniejszych dla Polski sprawach, ale jestem również przygotowany na sytuację, że rząd takiej współpracy nie będzie chciał - powiedział.