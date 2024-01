Orędzie Andrzeja Dudy to "sylwester marzeń". Były promotor prezydenta: Hipokryzja i nieporozumienie

Andrzej Duda w swoim noworocznym orędziu wezwał "koalicję rządową, żeby zaczęła przestrzegać zasad demokratycznego państwa prawa i szanować obywateli bez względu na ich poglądy polityczne". - Trzeba przestrzegać konstytucji, zasad państwa prawa i dobrych politycznych obyczajów. Niestety w ostatnich dniach koalicja rządowa próbując przejąć media publiczne, złamała te zasady - stwierdził prezydent. - Z mojej strony nigdy nie będzie zgody na łamanie konstytucji, a z taką sytuacją mamy obecnie, niestety, do czynienia - dodał. Prezydent wygłosił orędzie w Sali Białej im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. - To było bardzo wymowne i przypominało kohabitację z lat 2007-2010. Był to sygnał - ocenił szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek.

"Jarosław napisał, Andrzej przeczytał. Andrzej Duda nigdy się nie zmieni i radzę wszystkim się z tym pogodzić" - skomentował na X orędzie prezydenta poseł Lewicy Tomasz Trela. W rozmowie z TVN24 odniósł się do słów prezydenta o łamaniu konstytucji przez koalicję rządzącą. - My przez osiem lat broniliśmy konstytucji, właśnie przed takimi ludźmi jak pan, bo pan notorycznie łamał konstytucję. I taka jest między nami różnica - stwierdził.

"Odchodzący 2023 rok był pełen cudów. Ostatni z nich to słowa z orędzia Prezydenta, że trzeba bronić Konstytucji. Sylwester marzeń" - skomentował Donald Tusk.

"Pan prezydent bardzo krytyczny wobec zmian w mediach (zamknięcia TVP-PiS). Swoje orędzie przysłał do nieuznawanej przez PiS Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji. Dziękuję za zaufanie" - napisał na X minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz.

Profesor Jan Zimmermann, promotor pracy doktorskiej Andrzeja Dudy, w rozmowie z dziennikarzami TVN24 orędzie prezydenta nazwał "nieporozumieniem". - Łamał tę konstytucję przez osiem lat wiele razy i teraz mówienie o tym, że on jest strażnikiem konstytucji i że on będzie walczył o to, żeby ekipa rządząca konstytucji nie łamała, to jest jakieś - bardzo delikatnie mówiąc - nieporozumienie, a właściwie to taka pełna hipokryzja - ocenił profesor Zimmermann.

Z kolei profesor Adam Strzembosz, były pierwszy prezes Sądu Najwyższego, stwierdził, że doliczył się do 13 przypadków złamania konstytucji przez Andrzeja Dudę, a później już "machnął ręką". Wymienił między innymi ułaskawienie ministrów Kamińskiego i Wąsika - zanim zapadł prawomocny wyrok - zmiany w Trybunale Konstytucyjnym i Krajowej Radzie Sądownictwa czy podpisy pod niekonstytucyjnymi ustawami.

Andrzej Duda w orędziu noworocznym przypomniał koalicji rządzącej o przestrzeganiu konstytucji, a tuż przed Bożym Narodzeniem zawetował ustawę okołobudżetową, tłumacząc, że zapisane w niej zostały pieniądze na media publiczne. Czy jest szansa na owocną współpracę prezydenta z rządem Donalda Tuska? - Powiem szczerze, że atmosfera na zaprzysiężeniu była zupełnie inna. Tam prezydent był otwarty, skory do rozmów - zaznaczył w rozmowie z TVN24 Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Spodziewam się niełatwej relacji z prezydentem, dlatego że prezydent ma ambicje PiS-owskie - podkreślił Mariusz Witczak, poseł Platformy Obywatelskiej. - Mimo deklaracji staje w roli działacza partyjnego swojej macierzystej partii - ocenił poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszyk. - Trudno oczekiwać, żeby prezydent nagle zapomniał, skąd się wywodzi - wskazał politolog z Wydziału Nauk Politycznych UAM, dr hab. Szymon Ossowski.

Do współpracy nowego rządu z Andrzejem Dudą odniósł się także Aleksander Kwaśniewski. Kohabitacja będzie udana, jeżeli to będzie związane z aktywnością, dobrą wolą, wzajemnym szacunkiem i rozumieniem wspólnego interesu przez obie strony - stwierdził 14 grudnia w rozmowie z "Rzeczpospolitą". - Prezydent nawet jest stroną wiodącą. Dlatego, że prezydent jest już bardzo długo na urzędzie, pozostało mu zaledwie półtora roku. On buduje swoje miejsce w historii. I ta jakość kohabitacji będzie również wpływała na tę ocenę historyczną. Jeżeli ostatnie półtora roku Andrzeja Dudy to będzie nieustanna kłótnia z rządem, i w związku z tym jakieś protesty uliczne, to będzie to fatalny finał dla prezydenta - dodał Kwaśniewski.