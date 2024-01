"Czy popierasz metody stosowane przez nową władzę w zakresie przejęcia mediów publicznych (Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej)?" - takie pytanie zadano ankietowanym w sondażu UCE Research dla Onetu. Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 26,9 proc. uczestników, "raczej tak" - 25,9 proc., "zdecydowanie nie" - 19,1 proc, a "raczej nie" - 13,2 proc. Blisko 15 proc. pytanych nie ma zdania w tej kwestii.

Zobacz wideo Tusk przerwał milczenie w sprawie TVP. "Mamy do czynienia z okupacją budynków" (wypowiedź z 27 grudnia)

Zmiany w mediach publicznych są najbardziej akceptowane przez wyborców Koalicji Obywatelskiej (odpowiedzi "zdecydowanie tak" i "raczej tak" udzieliło łącznie 84,4 proc. badanych, a "zdecydowanie nie" i raczej nie" - 10,7 proc.). Najbardziej krytyczni są wyborcy PiS ("zdecydowanie nie" i "raczej nie" wskazało 76,5 proc. ankietowanych, a "zdecydowanie tak" i "raczej" tak - 14,7 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 30 grudnia - 2 stycznia metodą CAWI (ankiety wypełniane przez internet) na próbie 1032 dorosłych Polaków.

TVP, Polskie Radio i PAP. Decyzje nowego rządu

W ubiegłym tygodniu resort kultury przekazał, że spółki Telewizja Polska S.A, Polskie Radio S.A. oraz Polska Agencja Prasowa S.A. zostały postawione w stan likwidacji". Jak poinformował minister Bartłomiej Sienkiewicz, "takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania".

Z kolei kilka dni wcześniej Bartłomiej Sienkiewicz, na mocy Kodeksu spółek handlowych, powołał nowe rady nadzorcze PAP, Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia, a te powołały nowe zarządy spółek. Paweł Majcher został nowym prezesem Polskiego Radia, Tomasz Sygut - Telewizji Polskiej, a Marek Błoński - Polskiej Agencji Prasowej. Z tymi decyzjami nie zgadzają się politycy Prawa i Sprawiedliwości, a także prezydent Andrzej Duda, wskazując m.in. na ich niekonstytucyjność i brak podstaw w aktualnie obowiązujących ustawach.

- Czy naprawa państwa po tym, co zrobił PiS, jest procesem estetycznym, eleganckim? Nie. PiS, nie godząc się ze zmianą, jaka nastąpiła 15 października, odpowiada na to siłą, rebelią, nie za mądrym buntem. Mają wszystkie prawne narzędzia w ręku. W przeciwieństwie do nich przecież cała Polska wie, że my będziemy respektowali wyroki sądów. Jeśli nie zgadzamy się z wyrokiem, będziemy się odwoływali do wyższej instancji, ale generalnie będziemy respektowali rządy prawa. Na końcu będzie tak, jak chce prawo, a nie jak chce polityk. To jest też, co się nie mieści w głowie Kaczyńskiemu i jego ludziom - wskazywał w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk.