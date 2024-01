"Koleżanki i koledzy, dochodzą do nas niepokojące informacje odnośnie planu nielegalnych likwidatorów wobec Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Zaczęło się już 20 grudnia br., gdy przyszli z policją i kazali wyłączyć sygnał, zablokować przepustki kilkuset osobom pracującym na Placu, a ochronie kazali Was nie wpuszczać. Następnym ruchem było zablokowanie dwóch wejść: od pl. Powstańców Warszawy i Moniuszki. Szybko TAI przenieśli do budynku K na Woronicza, tam budują strukturę, a ludziom mówią wprost, że Plac zostanie wygaszony i sprzedany" - czytamy we wtorkowym liście opublikowanym na profilu TVP Info na portalu X.

Pismo podpisane jest przez byłych pracowników TVP - Michała Adamczyka, Samuela Pereirę i Marcina Tulickiego. Adamczyk uważa jednak, że jest pełnoprawnym prezesem Telewizji Polskiej, a Pereira i Tulicki - że są dyrektorami Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

"Co to oznacza? Masowe i niczym nieskrępowane (bo ogłosili nielegalną likwidację) zwolnienia ludzi, komisje weryfikujące tych, którzy zostaną (w zamyśle na krótko, póki nie zamienią ich na swoich) oraz likwidację stanowisk w ramach "oszczędności". Neo-zarząd już buduje struktury na Woronicza, a coraz więcej osób się skarży, że nie są akceptowane ich faktury, a pytani o wynagrodzenia w nowym roku słyszą "nie wiem", "Na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże" - czytamy.

Jak stwierdzili Adamczyk, Pereira i Tulicki, "nielegalni likwidatorzy lansują fałszywą narrację, jakoby ktoś tutaj coś okupował i blokował, podczas gdy to oni od razu zablokowali ludziom wejście i dziś z policją okupują Woronicza". "Tutaj na placu nikt z nas nikomu wejścia nie blokował. Przyjdźcie i sprawdźcie: studia, reżyserki, stoły montażowe stoją puste" - dodali.

"Dochodzi już do konkretnych naruszeń praw pracowniczych: przez to, że nielegalni likwidatorzy odłączyli skrzynki mailowe ludziom, którzy mają firmy - nie dostaną rozliczeń/kart pracy i nie ma kto zaakceptować im faktur za grudzień. Ktoś, kto ma firmę i wpisał maila służbowego do wystawiania faktur, też nie będzie mógł tego zrobić. Im szybciej sytuacja w TVP wróci do porządku sprzed 19 grudnia br., tym szybciej jako legalne władze będziemy w stanie uregulować Wasze należności. Do tego konieczne jest odsunięcie likwidatorów, którzy okupują Woronicza, wyłączyli setkom osób maile i zablokowali przepustki" - czytamy.

"Legalne władze Telewizji Polskiej nigdy nie zamierzały i nie zamierzają zlikwidować Placu, będziemy bronić TVP nie tylko jak dobra wspólnego i publicznego nadawcy, ale przede wszystkim, jako Waszego miejsca pracy" - podsumowali Michał Adamczyk, Samuel Pereira i Marcin Tulicki.

TVP, Polskie Radio i PAP. Decyzje nowego rządu

Spółki Telewizja Polska S.A, Polskie Radio S.A. oraz Polska Agencja Prasowa S.A. zostały postawione w stan likwidacji - podało w ubiegłym tygodniu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"W związku z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjąłem decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A, Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. W obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela"- napisał w komunikacie minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz.

Z kolei kilka dni wcześniej minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, na mocy Kodeksu spółek handlowych, powołał nowe rady nadzorcze PAP, Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia, a te powołały nowe zarządy spółek. Paweł Majcher został nowym prezesem Polskiego Radia, Tomasz Sygut - Telewizji Polskiej, a Marek Błoński - Polskiej Agencji Prasowej. Program informacyjny "19.30" oraz TVP Info są emitowane z siedziby Telewizji Polskiej na ul. Woronicza. Z kolei w budynku TVP na placu Powstańców wciąż przebywa grupa byłych pracowników TVP oraz polityków PiS.

- Czy naprawa państwa po tym, co zrobił PiS, jest procesem estetycznym, eleganckim? Nie. PiS, nie godząc się ze zmianą, jaka nastąpiła 15 października, odpowiada na to siłą, rebelią, nie za mądrym buntem. Mają wszystkie prawne narzędzia w ręku. W przeciwieństwie do nich przecież cała Polska wie, że my będziemy respektowali wyroki sądów. Jeśli nie zgadzamy się z wyrokiem, będziemy się odwoływali do wyższej instancji, ale generalnie będziemy respektowali rządy prawa. Na końcu będzie tak, jak chce prawo, a nie jak chce polityk. To jest też, co się nie mieści w głowie Kaczyńskiemu i jego ludziom - wskazywał w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk.