Starcie Sikorskiego z Szydło. "Po byłej premier spodziewałbym się elementarnej wiedzy"

"Jedną z większych bredni regularnie wygłaszanych przez Tuska i jego ludzi jest ta o rzekomych 'kłótniach z sojusznikami'. Tymczasem to Tusk po objęciu władzy w 2007 roku doprowadził do kryzysu w stosunkach z USA, co skończyło się zerwaniem projektu amerykańskiej tarczy antyrakietowej" - rozpoczęła swój wpis na portalu X Beata Szydło.

Jak dodała, "to rząd PiS odbudował relacje z USA i zbudował mocną pozycję Polski w NATO". Zaznaczyła, że efekty tych działań widać było w latach 2021-22". "Najpierw wiele krajów pośpieszyło ze wsparciem dla Polski podczas hybrydowego ataku z Białorusi, a następnie, gdy zaczęła się inwazja Rosji przeciwko Ukrainie. Takie wydarzenia ukazują siłę sojuszy i ich praktyczne znaczenie" - stwierdziła była premier.

Do tego wpisu odniósł się Radosław Sikorski, tłumacząc, że projekt tarczy nie został zerwany, a jedynie zmodyfikowany przez stronę amerykańską. "Pani Beata Szydło znowu raczy powielać pisowskie kłamstwa. Projekt tarczy nie został 'zerwany' skończoną bazę w Redzikowie właśnie przejęła U.S. Navy - a zmiana koncepcji technicznej była decyzją amerykańską, nie polską. Po byłej premier spodziewałbym się elementarnej wiedzy" - odpisał szef MSZ.

Na ten komentarz ponownie odpowiedziała Szydło, która przekonywała, że "Sikorski, tak samo jak Tusk, próbuje gumkować historię rządów Platformy sprzed 2015 r." "Oni myślą, że Polacy nie pamiętają, co kilkanaście lat temu wyprawiała Platforma. Awantury Tuska z Amerykanami w 2008 r. odbijały się szerokim echem. Do budowy tarczy w Polsce Amerykanie przystąpili dopiero w 2016 r." - napisała była szefowa rządu.

Amerykańska baza w Redzikowie

Polska i USA w sierpniu 2008 r. zawarły umowę o budowie w Polsce elementów tarczy antyrakietowej. Zgodnie z ustaleniami na terenie naszego kraju miała powstać baza rakiet przechwytujących, które uzupełniałyby dwie bazy zlokalizowane na Alasce i w Kalifornii. Amerykanie zobowiązali się również, że rozmieszczą nad Wisłą system rakiet Patriot, do czego doszło w maju 2010 r.

Finalnie we wrześniu 2009 r. nowa administracja Baracka Obamy podjęła decyzję o rezygnacji z dotychczasowych planów budowy tarczy. W lipcu 2010 r. państwa podpisały protokół zmieniający umowę. Od 2016 r. w Redzikowie powstaje system przeciwrakietowy Aegis Ashore, który stanowi amerykański wkład w zintegrowany system obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO.

16 grudnia 2023 r. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych formalnie przejęła bazę systemu obrony przeciwrakietowej Aegis Ashore w Redzikowie. Pentagonu informuje, że wciąż konieczne jest zaktualizowanie systemów i sieci komputerowych. Prace te zaplanowano na kilka miesięcy. To jeden z ostatnich kroków w ramach realizowanego od lata amerykańskiego European Phased Adaptive Approach (EPAA).