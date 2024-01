Członek KRRiT o spotkaniu z Andrzejem Dudą. 'Padła propozycja, żeby zrobić krok wstecz'

Minister kultury i dziedzictwa narodowego zadecydował o postawieniu spółek mediów publicznych w stan likwidacji. To pokłosie prezydenckiego weta nad ustawą okołobudżetową, w której zapisano 3 mld złotych dla Telewizji Polskiej. Wcześniej Bartłomiej Sienkiewicz wymienił władze TVP, Polskiego Radia i PAP. W świetle tych zmian Andrzej Duda spotkał się z członkami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. O szczegółach tej rozmowy opowiedział Tadeusz Kowalski z KRRiT w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24.

Szczegóły spotkania członków KRRiT z Andrzejem Dudą. "Padła propozycja"

Prof. Tadeusz Kowalski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powołany przez Senat poprzedniej kadencji, był gościem programu Konrada Piaseckiego w TVN24. Zapytany, czy spotkanie z prezydentem przebiegało w atmosferze oburzenia odpowiedział: - Niezupełnie. Wypowiedź prezydenta była właściwie skonstruowana jakby z dwóch elementów. Po pierwsze poddał krytyce stan mediów publicznych, zarówno przed 2015, jak i po 2015 roku - odparł prof. Kowalski. Dodał także, że Duda "wyraźnie dał do zrozumienia, że ten stan, w jakim te media są, mu nie odpowiada".

Próbowałem wskazać, że są jednak pewne przesłanki prawne dla takich działań, ale potem właściwie skupił się na tym, że trzeba jakoś wyjść z tej sytuacji. Co się stało, to się stało. To już się tego nie zmieni. Trzeba jednak wyjść jakoś z tej sytuacji. I w sumie padła propozycja, żeby być może wrócić do roku 2015, czyli zrobić krok wstecz, a więc tę małą ustawę tak zwaną medialną i ustawę o Radzie Mediów Narodowych po prostu usunąć z obiegu prawnego

- opowiadał dalej prof. Kowalski.

Członek KRRiT: Rada Mediów Narodowych jest organem do likwidacji

Prof. Tadeusz Kowalski wypowiedział się również na temat Rady Mediów Narodowych. - To jest organ absolutnie do likwidacji (...). To jest organ polityczny, gdzie właściwie zasiadają czynni politycy i który w ogóle decyduje w dowolny sposób, bez żadnych procedur, jest instytucją na telefon polityka - mówił prof. Kowalski. Dodał jednak, że wśród członków KRRiT "nie ma woli, żeby zawalczyć o to".

Członek rady wspomniał także, że w 2023 roku przygotował projekt uchwały, który mógł uregulować kwestię mediów publicznych. - Rok temu przygotowałem stosowną uchwałę wzywającą władze do przywrócenia stanu zgodnego z konstytucją, wynikającego z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Tu chodziło o pozbawienie Krajowej Rady możliwości wpływu na obsadę zarządów i rad nadzorczych mediów publicznych. Ten stan jest niezgodny z prawem według orzeczenia Trybunału - mówił. Podkreślił jednak, że jego projekt został odrzucony przez większość KRRiT. - To, co możemy teraz zrobić, to prawdopodobnie ponowić tę uchwałę, może w lekko zmienionej wersji i zaapelować do władz, żeby wykonały ruch, który przywróci stan zgodny z konstytucją - zwrócił się do władz.