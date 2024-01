Instytut De Republica został utworzony w czasach rządów partii Prawo i Sprawiedliwość. Rozpoczął działanie 22 lutego 2021 roku, jako państwowa jednostka budżetowa podległa Prezesowi Rady Ministrów. "Do naszych głównych zadań należy wspieranie, promocja i popularyzacja rodzimej myśli badawczej z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w tym podejmowanie różnego typu przedsięwzięć, odwołujących się do idei państwowości i działań na jej rzecz" - czytamy na stronie organizacji. Dyrektorem tego instytutu był prof. Andrzej Przyłębski, mąż Julii Przyłębskiej. Natomiast w 29-osobowej radzie naukowej zasiadała m.in. prof. Halina Lichocka, matka posłanki PiS Joanny Lichockiej. Teraz Donald Tusk zadecydował o odwołaniu zarówno władz, jak i członków rady instytutu.

Joanna Lichocka reaguje na zwolnienie matki. Jest oburzona decyzją Donalda Tuska

O odwołaniu członków rad Instytutu De Republica, Instytutu Strat Wojennych, Instytutu Europy Środkowej, Instytutu Pokolenia i Instytutu Zachodniego poinformował Jan Grabiec, szef kancelarii premiera. - Podjęte zostały takie decyzje i dotyczą nie tylko członków rady tego instytutu, ale też pozostałych instytutów, które zostały powołane przez PiS i których działalność w ostatnich latach była mocno krytykowana ze względu z jednej strony na nadużycia finansowe, a z drugiej za obsadzenie funkcji zarówno zarządzających, jak i nadzorczych, w tych instytutach przez osoby wprost ze środowiska PiS, albo blisko z nimi związane - przekazał Grabiec.

W związku z tym, że te instytuty, ich działalność, powinna służyć dobru ogółu, a nie służyć wzmacnianiu pozycji jednej partii, premier uznał, że czymś koniecznym jest odwołanie rad nadzorczych, w kolejnym kroku mocny przegląd aktywności tych instytucji, a na koniec decyzja, jaką role powinny pełnić w przyszłości

- dodał polityk PO.

Do sprawy odniosła się Joanna Lichocka. Posłanka PiS zamieściła komentarz na platformie X. "Dopiero teraz zobaczyłam, że z rady Instytutu de Republica pan Tusk odwołał cały skład. W tym moją mamę prof. Halinę Lichocką. Propagandziści omijają skrót "prof" przed nazwiskiem. Jest moją mamą, więc musiała być odwołana" - napisała posłanka PiS, choć odwołana została cała 29-osobowa rada naukowa, a nie tylko jej matka. 76-letnia Halina Lichocka od 2009 roku jest profesorką nauk humanistycznych. Specjalizuje się w historii chemii i historii farmacji. Od 2007 r. pracuje w PAN. W latach 1996-2007 była zastępczynią dyrektora Instytutu Historii Nauki PAN, w latach 2007–2011 przewodnicząca Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN.

Dwie limuzyny, jedwabne szale i prestiżowa lokalizacja. Ile kosztuje Instytut De Republica?

Dziennikarze Oko.press przyjrzeli się kosztom utrzymania Instytutu De Republica. Według ich ustaleń w 2021 roku działalność instytutu kosztowała 16 milionów złotych. W następnym roku kwota ta wzrosła do 21 mln zł. Tymczasem na liście wydatków organizacji można znaleźć: dwa samochody za ok. 200 tysięcy złotych, tysiąc jedwabnych szali i poszetek (za ok. 170 tysięcy złotych) i inne materiały promocyjne, które miały łącznie kosztować niemal 700 tysięcy złotych. Do tego trzeba doliczyć koszty wynajmu biura, które początkowo znajdowało się na jednym z pięter prestiżowego kompleksu przy ul. Belwederskiej. Według informacji Oko.press wówczas instytut płacił 32 tys. zł miesięcznie czynszu. Później siedzibę przeniesiono na Aleję Jana Pawła II.

W statucie Instytutu De Republica możemy przeczytać, że członkom rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ustalonej przez premiera. TVN24 ustaliło, o jakich kwotach dokładnie mowa. W 2022 roku przewodniczący rady zarabiał 5700 złotych brutto. Natomiast członek rady naukowej - 4800 złotych brutto.