Po pierwsze, żeby Ukraina ustała

"Jeśli Putin weźmie Ukrainę, nie zatrzyma się na niej" - mówił w grudniu prezydent Joe Biden. "Po zwycięstwie Rosjanie zaatakują któryś z krajów NATO" - piszą analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną. Z kolei DGAP - wpływowy niemiecki think tank analizujący stosunki międzynarodowe - w ostatnim raporcie pisze tak: "Pytanie, przed którym stoją NATO i Niemcy, nie brzmi, czy konflikt przerodzi się w wojnę totalną, ale kiedy". Z raportu wynika, że Rosja po wygranej z Kijowem potrzebuje 6-10 lat, aby odbudować siły i zaatakować Zachód. I że prawdopodobnie to zrobi. Dziennikarze CNN podają, że zachodnie służby wywiadowcze - wobec niepewności co do kolejnych pakietów wsparcia dla Kijowa - zaczęły na wszelki wypadek szacować, jak długo Ukraina wytrzyma bez pomocy Zachodu. Wyszło, że Rosjanie przerwaliby linię frontu na wiosnę 2024. Za parę miesięcy! Możemy się pocieszać, że to wszystko "straszonko", że Biden chce zmłotkować Kongres, przekonać kilku Republikanów, więc celowo przesadza, tak samo niemieccy eksperci, którzy być może chcą popchnąć kanclerza Scholza do szybszych działań na rzecz wzmocnienia armii i po to stawiają szokujące tezy. A jeśli mają rację? Z pewnością Rosjanie do konfliktu z NATO się szykują. Kreml przeznacza już 30 procent budżetu państwa na zbrojenia. 30 procent! Tak nie zachowuje się kraj, który chce podbić mniejszego sąsiada i na tym poprzestać.

REKLAMA

W pierwszą podróż zagraniczną minister Sikorski pojechał do Kijowa. Przy obecnych nastrojach społecznych w Polsce, które dawno przestały być bezwarunkowo proukraińskie, a także przy obecnych nastrojach wśród europejskich elit znudzonych wojną, decyzja Sikorskiego wymagała pewnej odwagi i nie była oczywista, ale zgodna z polską racją stanu. Sikorskiego można nie lubić, punktować go za wpadki z przeszłości czy dziwaczną aktywność na TT w ostatnich latach, ale to wszystko teraz już nieważne. W obecnej sytuacji geopolitycznej będzie on najważniejszym ministrem tego rządu, a jego zadanie główne to oddalanie od Polski widma wojny. Polska powinna w 2024 roku robić wszystko, żeby wspierać Ukrainę niemal za każdą cenę, nawet jeśli będzie to godzić w interesy rozmaitych grup zawodowych i wywoływać niezadowolenie części społeczeństwa. Rząd nie może się bać szantażu Konfederacji. „Najpierw zadbajmy o własne interesy, a dopiero potem Ukrainy" - powtarza Krzysztof Bosak. Może brzmiałoby to nawet rozsądnie, gdyby gra nie toczyła się o najwyższą stawkę - byt naszego państwa. Dolegliwości firm transportowych czy straty rolników, które trzeba oczywiście łagodzić i zasypywać pieniędzmi z budżetu, nie powinny mieć żadnego wpływu na naszą proukraińską politykę, bo te wszystkie koszty i straty są lilipucie oraz nieważne wobec realnego zagrożenia dla polskiej państwowości, gdyby Ukraina padła.

Życzenie drugie: żeby 2024 rok nie był festiwalem polaryzacji

Obawiam się, że to marzenie ściętej głowy, ale bardzo bym chciał osłabienia w Polsce politycznej wojny. Główny powód: patrz pkt 1. Spolaryzowane społeczeństwa są mniej odporne na zagrożenia zewnętrzne, a ich elity są bardziej wsobne i zajęte własnymi naparzankami, co oczywiście oddala je od zajmowania się realnością. Taką spolaryzowaną do granic wytrzymałości politykę można by ewentualnie uprawiać w spokojnych czasach, ale nie teraz i nie w kraju tak położonym jak Polska. Tusk w swoim exposé ujął ten problem w krótkim zdaniu: "Jeśli jesteśmy podzieleni i skłóceni, to jakby była nas połowa mniej, jakbyśmy byli połowę słabsi". Lepiej nie można tego powiedzieć. Oczywiście z tej tuskowej mądrości dokumentnie nic nie wynika, bo już w następnym tygodniu obie strony dzielnie dorzucały do pieca, a ogień trzaskał aż miło. PiS i PO z polaryzacji żyją od 15 lat, więc nie miejmy złudzeń, że te partie się zmienią i złagodzą temperaturę sporu, w dodatku w to samo grają polskie media uzależnione od naparzanki, która daje w miarę dobrą klikalność, a jej obsługiwanie jej względnie tanie (Tusk coś powiedział mocnego/Kaczyński coś powiedział mocnego, a X, Y oraz Z skomentowali to jeszcze mocniej na Twitterze - takie teksty może dostarczać student na śmieciówce). Tak więc na opamiętanie PiS-u, Platformy czy rozsądek mediów nie liczmy, bo duża część żyje z dorzucania do pieca. Można mieć za to w nowym roku nadzieje związane z koalicjantami. Jeśli Trzecia Droga chce przetrwać, będzie musiała odróżnić się od PO i zaproponować coś innego niż podkręcanie temperatury.

Życzenie trzecie: żeby Trump nie wygrał wyborów

Nie lubię rozkręcania histerii wokół Trumpa, bo okrzyki grozy amerykańskich i europejskich elit tylko go budują. Trump jest zresztą dla wszystkich wygodny, amerykańscy demokraci mogą w tym pomarańczowym chochole umieszczać wszelkie problemy Ameryki, wtedy nie trzeba rozmawiać o własnych błędach, grzechach i zaniedbaniach. Erozja stabilnych miejsc pracy? Epidemia opioidowa? 80-latki z emeryturą 500 dolarów zmuszone do zasuwania w Amazonie? Ależ nie! Ależ skąd! Amerykę zepsuł dopiero Trump! Jakże było bez niego wspaniale! Jakże demokracja pięknie kwitła!

Napisawszy to muszę jednak przyznać, że zwycięstwo Trumpa dla Polski byłoby jeszcze bardziej niebezpieczne niż dla USA. Oni to pewnie przejdą jak powtórkę upierdliwego kataru (może z nieco mocniejszym kichnięciem), my będziemy mieli grypę. Trump zapowiada, że zakończy w 24 godziny "tę głupią wojnę" w Ukrainie. Nawet jeśli tylko tak mówi - jak to on - to Ameryka pogrążona w jeszcze większej polaryzacji i jeszcze bardziej toksycznych sporach będzie dla Europy zmagającej się z rosyjską agresją istnym koszmarem, a dla Putina de facto nowym sojusznikiem.

Życzenie czwarte: żeby minister Domański nie wrócił do starej gadki

"Dziura Morawieckiego" magicznie zniknęła, chociaż nowy rząd dodatkowo powiększył pisowski deficyt o 19 mld zł (w sumie to 184 mld zł na 2024 rok). Jak to możliwe? Gdzie się podziała "druga Grecja" i koniec świata dla polskich finansów publicznych? Ten rozsądny zwrot w narracji zawdzięczamy mocnej pozycji ministra finansów Andrzeja Domańskiego w rządzie. Domański uciął opowieści o tym, że "nas nie stać", a przy układaniu budżetu posłużył się klasyczną argumentacją keynesowską: podwyżki dla nauczycieli i budżetówki to w gruncie rzeczy inwestycja, a nie tylko koszt, 1500 zł babciowego i 800 plus pobudzą gospodarkę w czasie słabszej koniunktury, ale te wydatki się zwrócą, bo przy podkręconym wzroście będą wyższe podatki itd. W dodatku takie rzeczy mówi dawny ultraliberał. Domański najwyraźniej odrobił lekcję z kryzysu 2008 roku, a także lekcję niemiecką (uporczywe trzymanie się oszczędności przez Merkel i narzucanie jej innym krajom przedłużyło europejski kryzys na całą dekadę i wywołało falę populizmu). Elastyczność poglądów wśród polskich ekonomistów tak rzadko się zdarza, że Domański wręcz błyszczy na tym tle.

Życzenie piąte: żeby razem z rządami PiS-u zniknęło dziennikarstwo tożsamościowe

Szaleństwo dziennikarzy nie kwitło tylko po pisowskiej stronie, w "obozie demokratów" też mieliśmy własne łączki fejków, ogródki przesady i pola histerii, a publiczności "demokratycznej" też czasami wciskano najzwyczajniejszą ciemnotę, jeśli tylko dało się do niej dorobić hasło "wina PiS-u". Przed wyborami doszło do tego nieznośne lizusostwo wobec PO, a w końcu - i chyba to było najgorsze - ordynarna próba pogrążenia konkurentów Tuska, ze szczególnym uwzględnieniem Hołowni. Dziennikarze, którzy ochoczo w akcji podtapiania Trzeciej Drogi wzięli udział, powinni się naprawdę wstydzić. Koleżanki i koledzy, przez waszą nadgorliwość PiS prawie wygrał wybory! W 2024 roku czas się otrząsnąć z dziennikarstwa tożsamościowego, które tak chce "bronić demokracji", że przebija się głową na drugą stronę prawdy i kompletnie zatraca to, czym jest ten zawód.

Życzenie szóste: żeby polski inteligent przestał wyborcom PiS objaśniać świat

W niektórych mądrych kręgach rozpowszechnił się ostatnio pogląd, że to TVPiS zlasowała ludziom mózgi, a "zjednoczona prawica" tylko dzięki manipulacji medialnej utrzymywała wysokie poparcie, więc po wyłączeniu telewizyjnej szczujni elektorat Kaczyńskiego przejrzy na oczy, trzeba go tylko dalej reedukować, żeby do PiS-u nie wrócił. W wersji mniej przemocowej padają propozycje, żeby nad pisowskim elektoratem "pochylić się z troską", "nauczyć ich, czym jest demokracja" oraz "edukować i wychowywać do społeczeństwa obywatelskiego". Ta inteligencka odmiana pogardy jest chyba jeszcze gorsza niż wygrażanie pisowskim wyborcom od hołoty a la Hartman czy Sadurski albo rozsyłanie sobie mapek poparcia dla PiS-u pokrywających się z mapkami alkoholizmu. Szczerze mówiąc już chyba wolę otwartą pogardę, wolę Krystynę Jandę szerującą głupie obrazki o ciemnym pisowskim ludzie, wolę plującego z wyżyn Hołdysa niż tę fałszywą troskę i pochylanie nad zagubionym elektoratem, co przypomina jako żywo scenki z serialu „1670" i stosunek głównego bohatera do swoich głupiutkich chłopów. Pokazywanie w odzyskanej TVP o 19.30 planszy z mądralińską definicją, czym jest publicystyka albo czym jest dziennikarstwo, nie ma najmniejszego sensu. Zresztą takie plansze przypominające zasady zawodowe mogłyby wisieć w większości naszych redakcji, mamy naprawdę mnóstwo za uszami, darujmy więc sobie ten dydaktyczny smrodek, który tylko ludzi wkurza. Elektorat PiS miał i nadal ma swoje dobre powody, żeby tak a nie inaczej głosować, szczujnia telewizyjna nie miała z tym wiele wspólnego, PiS wygrał w 2015 roku bez niej. Żeby coś zrozumieć, lepiej pogadać z ochroniarzami, którzy dostali od PiS-u minimalną stawkę godzinową i nagle zaczęli wracać do domów, a nie nocować w dyżurkach. To więcej wyjaśnia niż teorie, że społeczeństwo jest niemiłe i trzeba je wychować.

Życzenie siódme: żeby jak najszybciej powstała elektrownia atomowa Lubiatowo-Kopalino, CPK w Baranowie, Izera (ale nie w Górach Izerskich) oraz żeby dokończyć słynny przekop Mierzei Wiślanej

Duża część "pisowskiej gigantomanii" to w miarę rozsądne projekty. Zwłaszcza te, które jakoś otarły się o PFR i zespół Pawła Borysa. Morawieckiemu udało się ściągnąć do różnych rządowych agend trochę rozsądnych ludzi, co oczywiście nie równoważy w żadnej mierze demolki, którą PiS uprawiał w innych miejscach. Rozumiem zgrzytanie zębów u opozycyjnych wyborców na hasło Mierzeja Wiślana, CPK czy Izera, bo projekty te były sprzedawane przez rząd w sposób tak irytujący, z taką tromtadracją, że stały się w odbiorze publicznym czysto pisowskie. Może więc trzeba Izerę zmienić na Vistulę i przestać opowiadać, że będzie to czysto polski samochód, za to zaprezentować realne korzyści z tego projektu, a nie korzyści wydumane i mocarstwowe. Może trzeba CPK przemianować - no, nie wiem - na Port Lotniczy im. Bronisława Geremka, coś dodać, coś ująć, poprawić, uskromnić, ale projekt warto kontynuować. Gdybyśmy w karczemnym sporze, jakim stała się polska polityka, podobnie potraktowali gazoport w Świnoujściu - jako zły pomysł poprzedników, który trzeba zaorać - to byśmy zamarzli poprzedniej zimy. Uratowało nas to, że gazoport udało się zrealizować ponad polityczną nawalanką, a budowały go solidarnie kolejne ekipy. Z aktualnych projektów oczywiście najważniejsza jest elektrownia atomowa, bez niej nie przetrwamy transformacji energetycznej, jeśli więc nowy rząd zacznie w tym projekcie za bardzo gmerać i na przykład ustalać nową „niepisowską" lokalizację elektrowni (co tak na oko dałoby kolejne pięć lat opóźnienia), będzie to wybitnie niemądre i szkodliwe.