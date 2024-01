Duda w krótkim nagraniu podsumował swój rok. Niechcący (?) ujawnił, co czyta

- Rok 2023 był niezwykle intensywny, jeżeli chodzi o sprawy polityki zagranicznej. A Polska nieraz odegrała znaczącą rolę na arenie międzynarodowej - mówił Andrzej Duda w krótkim filmie opublikowanym w poniedziałek przez Kancelarię Prezydenta. To podsumowanie wizyt zagranicznych, a także gości, którzy w ubiegłym już roku odwiedzali Polskę. Andrzej Duda pokazywany jest na nagraniu w towarzystwie światowych przywódców.

- Nie zwalniamy tempa! Nadal będę z determinacją zabiegał o polskie sprawy w Europie i na świecie, zwłaszcza jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Działamy dalej. Do zobaczenia w 2024 roku - podsumował prezydent.

Nagranie zostało wykonane w prezydenckim gabinecie. Pod koniec nagrania można dostrzec, że na szczycie niewielkiego stosu na biurku leży katolicki tygodnik "Gość Niedzielny". Polityk jako prezydent udzielił tygodnikowi kilku wywiadów - w 2016 r., 2017 r., 2019 r., 2020 r. i 2022 r.

Andrzej Duda. Noworoczne orędzie

Z kolei wygłoszonym w niedzielę noworocznym orędziu Andrzej Duda stwierdził, że mijający rok był czasem zmian w polskiej polityce, jednak - jak dodał - "nie zmieniło się najważniejsze zadanie stojące przed rządzącymi - konieczność dbania o bezpieczeństwo naszej ojczyzny".

Andrzej Duda zaznaczył, że wzmacnianie bezpieczeństwa było priorytetem rządzących w 2023 roku, i tak samo powinno być w 2024. - Poważne zagrożenia zewnętrzne dla naszej ojczyzny nigdzie nie zniknęły. Za naszą wschodnią granicą nadal toczy się pełnoskalowa wojna. Dlatego musimy cały czas wzmacniać i modernizować polską armię, wzmacniać sojusze, nie może być odwrotu od tej polityki. Bezpieczeństwo Polski nie ma ceny, a dla mnie jest i będzie najważniejszą polską sprawą. Jako zwierzchnik Sił Zbrojnych jestem zawsze gotowy do współpracy z rządem w tematach dotyczących wzmacniania naszego bezpieczeństwa - zapewniał Andrzej Duda.

Prezydent odniósł się również do sytuacji w polskich mediach publicznych. - Jestem gotowy do współpracy z rządzącymi w najważniejszych dla Polski sprawach - zadeklarował. - Rządzący mogą reformować media publiczne, ale musi się to odbywać zgodnie z prawem. Zawsze byłem i jestem otwarty na dyskusję dotyczącą zmian prawnych. Jednak z mojej strony nigdy nie będzie zgody na łamanie konstytucji - dodał prezydent.

Andrzej Duda przypomniał, że rozpoczynający się 2024 rok to czas ważnych dla Polski rocznic: 25-lecia przystąpienia naszego kraju do NATO oraz 20-lecia wejścia do Unii Europejskiej. - Obecność Polski w NATO jak i w Unii to fundamenty naszego bezpieczeństwa, to polska racja stanu. Ale nasza obecność w Unii i w Sojuszu wymaga ciągłego zabiegania o realizację polskich interesów - mówił prezydent. Jak dodał, okazją do takich rozmów będzie lipcowy szczyt Sojuszu w Waszyngtonie, a także wybór nowych władz Unii Europejskiej.

Andrzej Duda powiedział, że nadchodzący rok będzie też czasem przygotowania do prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w pierwszym półroczu 2025 roku. - Podczas tej prezydencji możemy jeszcze lepiej zabiegać o nasze priorytety, o większe zainteresowanie Stanów Zjednoczonych w Europie, o rozszerzenie Unii na wschód i południe oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego - mówił w noworocznym orędziu.