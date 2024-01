Jan Pietrzak był w niedzielę gościem Telewizji Republika. Przekonywał m.in., że Polska traci swoją suwerenność na rzecz innych krajów i jako przykład podał unijne porozumienie dotyczące migracji. W pewnym momencie na antenie padły skandaliczne słowa. - Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince. Mamy dużo baraków zbudowanych przez Niemców i tam będziemy zatrzymywać tych imigrantów wpychanych nam przez Niemców - mówił Pietrzak.

- To rzeczywiście bardzo mocny żart - zareagowała prowadząca Katarzyna Gójska, wspominając o doświadczeniach Jana Pietrzaka z czasów II wojny światowej. Stwierdziła również, że jeśli ktoś ma takie doświadczenia osobiste, to "może sobie pozwolić na więcej" (ojciec Jana Pietrzaka zmarł w 1942 r. w więzieniu na Pawiaku, Jan Pietrzak przeżył jako kilkulatek powstanie warszawskie - przyp. red).

Jan Pietrzak i wypowiedź o imigrantach. Jest reakcja Bodnara

"Poprosiłem Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego o zajęcie się sprawą wypowiedzi Jana Pietrzaka na antenie TV Republika oraz o wszczęcie śledztwa" - przekazał w poniedziałek na portalu X minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar.

"W kilka dni po zakneblowaniu mediów publicznych prokuratura Tuska rozpoczyna walkę z mediami prywatnymi. TV Republika się nie podda. Będziemy walczyć o wolność słowa" - skomentował Michał Rachoń, były prezenter TVP Info, od niedawna dyrektor programowy TV Republika.

To nie pierwsza kontrowersyjna wypowiedź Jana Pietrzaka. W 2019 r., mówiąc o ówczesnej kandydatce do Sejmu Klaudii Jachirze, stwierdził w TVP Info, że "to jest jakaś zdzira wynajęta". Dwa lata później wyemitowano na antenie przeprosiny (efekt ugody zawartej między Jachirą a Pietrzakiem).