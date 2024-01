Poseł Suwerennej Polski Jacek Ozdoba przypomniał w Radiu ZET, że jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości wysłał skargę do KRRiT na brak pluralizmu w Polskim Radiu. - Widzę, że pana zaskoczyłem! - stwierdził, zwracając się do prowadzącego. W rzeczywistości celem skargi było zwiększenie obecności polityków ugrupowania Ozdoby, którzy do stacji PR byli zapraszani, w porównaniu do PiS-u, wyjątkowo rzadko.

