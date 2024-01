Jan Pietrzak był w niedzielę gościem Telewizji Republika. W czasie swojej wypowiedzi odniósł się do narracji PiS-u o rzekomym zmuszaniu Polski do przyjęcia migrantów przez UE. Przekonywał, że Polska traci swoją suwerenność na rzecz innych krajów i jako przykład podał unijne porozumienie dotyczące migracji. W pewnym momencie na antenie padły skandaliczne słowa.

- Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince. Mamy dużo baraków zbudowanych przez Niemców i tam będziemy zatrzymywać tych imigrantów wpychanych nam przez Niemców - mówił Pietrzak. Fragment skandalicznej wypowiedzi publicysty opublikował na swoim profilu dziennikarz Tomasz Golonko.

"To rzeczywiście bardzo mocny żart" - skomentowała prowadząca Katarzyna Gójska, wspominając o doświadczeniach Jana Pietrzaka z czasów II wojny światowej. Stwierdziła również, że jeśli ktoś ma takie doświadczenia osobiste, to "może sobie pozwolić na więcej" (ojciec Jana Pietrzaka zmarł w 1942 r. w więzieniu na Pawiaku - przyp. red).

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych poinformował, że zawiadomi Prokuraturę Okręgową w Warszawie o propagowaniu nazizmu i rasistowskich groźbach. Złożona zostanie również skarga do KRRiT na Telewizję Republika.

"Trudno powiedzieć, co miał na myśli Jan Pietrzak, gdy w TV Republika opowiadał, jak to ujął, 'żart' o lokowaniu migrantów w Auschwitz, na Majdanku i Treblince. Dziwna również była reakcja przedstawicielki 'wolnych mediów'. Prawica zaczęła 2024 rok z wykopem" - ocenił publicysta, pisarz Ziemowit Szczerek.

"Mój pradziadek. Więzień obozów w Buchenwaldzie i Auschwitz. Jego brat - więzień Dachau, Natzweiler-Struthof i Buchenwaldu. Jeden z nich wyszedł i krótko później zmarł, drugi nigdy nie wrócił do Warszawy. Pietrzak musi dostać bana na występy we wszystkich polskich mediach!" - uważa Wiktoria Beczek, dziennikarka Gazeta.pl.

"Ponieważ Tusk miał przepraszać za Seweryna, to chyba naturalne jest oczekiwanie, że Kaczyński natychmiast przeprosi za Pietrzaka, czyż nie? A zupełnie poważnie droga TV Republika, rozumiem, że pierwszy raz ktoś was ogląda, ale jesteście pewni, że akurat to powinniście serwować?" - pyta dziennikarka Dominika Długosz.

"TV Republika przerywa młodym ludziom, którzy próbują powiedzieć, że Tusk nie jest diabłem, a nie przerywa starcowi obrzydliwego wywodu o barakach w dawnych obozach koncentracyjnych dla imigrantów. Ciekawe, że państwo z dawnego TVP tam się tak dobrze odnaleźli" - dodała.

"Wypowiedź Jana Pietrzaka wygłoszona w TV Republika jest po prostu obrzydliwa! Nie mam zamiaru podawać jej dalej. Kto będzie chciał i tak ją znajdzie" - pisze dr Maciek Duszczyk, specjalista ds. migracji, a obecnie podsekretarz stanu w MSWiA.

"Usłyszałam właśnie wypowiedź Jana Pietrzaka. To postać, którą prawica wzięła na sztandary, tym się więc stała. No i gratuluję - promocja polskiej historii, walka ze stereotypami i sof power jak diabli (z akcentem na diabli). Ciekawe czy tam ktoś po prawej zabierze głos" - napisała Estera Flieger, publicystka historyczna.

Jak wskazują komentujący, Pietrzak za swoje nawoływanie do nienawiści mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności z artykułu 256 kodeksu karnego. Art. 256 mówi: § 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Wypowiedź publicysty skomentował też Roman Giertych, który wskazuje inny paragraf. "Uważam, że dzisiaj Jan Pietrzak powinien zostać zatrzymany z zarzutami z art. 255 par. 2 kodeksu karnego. Nawoływanie przez niego do umieszczania imigrantów w obozach koncentracyjnych to przekroczenie wszelkich granic" - napisał polityk i prawnik na platformie X. Paragraf, na który powołuje się Giertych, brzmi: "Kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

W 2022 roku Jan Pietrzak został odznaczony przez Andrzeja Dudę Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.