Jarosław Kaczyński spędził Sylwestra w siedzibie TVP. "Jesteśmy w trakcie walki"

Jarosław Kaczyński w ostatni dzień w roku pojawił się w siedzibie TVP na Placu Powstańców Warszawy. Od momentu zmian w mediach publicznych w budynku Telewizyjnej Agencji Informacyjnej politycy PiS pełnią dyżury, które ich zdaniem są interwencją poselską.

- Jesteśmy w trakcie walki. Nie jest to moment szczególnie łatwy, ale ta walka w ogóle z natury trudna, bo działamy w konfrontacji z przeciwnikiem, który po prostu nie przestrzega żadnych reguł. Który odrzucił prawo. Który odrzucił konstytucję. Ja nawet posługuję się takim pojęciem, często dzisiaj już zapomnianym, odwyknienia. To znaczy, że jakieś prawo przestaje funkcjonować, bo nie funkcjonuje - mówił szef PiS w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

Zobacz wideo Nasz dziennikarz zrelacjonował sytuację przed siedzibą TVP. Policja i zamieszanie

Kaczyński przekonywał, że pojęcie "odwyknienia" odnosi się do Konstytucji. W jego ocenie okazało się, że w Konstytucji "nie ma wielu zabezpieczeń, które powinny być, żeby nie dopuszczać do sytuacji, jakie są w tej chwili". - Ale dzisiaj to musimy przede wszystkim obronić prawo Polaków do informacji, bo to jest jedyna szansa, a nawet jedyna gwarancja, tego, że Polska jednak wróci na właściwie tory - stwierdził.

W sylwestrowy wieczór na Placu Powstańców Warszawy przed siedzibą Telewizyjnej Agencji Informacyjnej odbyła się kolejna manifestacja "w obronie polskich mediów", tym razem pod hasłem "Spontaniczny Sylwester".

Zmiany w mediach publicznych

19 grudnia 2023 roku Sejm 244 głosami "za" podjął uchwałę w sprawie "przywrócenia porządku prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej". Tego samego dnia minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał władze mediów publicznych. Nocą politycy Zjednoczonej Prawicy zaczęli okupować budynki TVP, aby wyrazić swój sprzeciw i utrudnić wkroczenie do siedzib nowych władz. Nazajutrz przerwano emisję TVP Info, a "Wiadomości" TVP zakończyły swój żywot.