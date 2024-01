Komentarze po orędziu Andrzeja Dudy. Sienkiewicz kpiąco: "Dziękuję za zaufanie"

Prezydent Andrzej Duda w noworocznym orędziu powiedział, że mijający rok był czasem zmian w polskiej polityce, jednak - jak dodał - "nie zmieniło się najważniejsze zadanie stojące przed rządzącymi - konieczność dbania o bezpieczeństwo naszej ojczyzny". Prezydent poruszył w orędziu temat zmian w mediach publicznych. - Rządzący mogą reformować media publiczne, ale musi się to odbywać z poszanowaniem prawa - mówił prezydent. Duda zapewnił, że jest gotowy do współpracy, ale rząd również tego musi chcieć. W kadrze za plecami prezydenta ustawione były flagi Polski, Unii Europejskiej i NATO, a w centralnym miejscu zawieszony był portret Lecha Kaczyńskiego.

Andrzej Duda zaznaczył, że wzmacnianie bezpieczeństwa było priorytetem rządzących w 2023 roku, i tak samo powinno być w 2024. Całe orędzie polskiego przywódcy opisaliśmy TUTAJ. Wystąpienie prezydenta podzieliło polityków i publicystów, wywołując falę komentarzy w sieci.

Andrzej Duda wygłosił orędzie. Komentujący podzieleni. Sienkiewicz podziękował za zaufanie

"PAD zapowiedział, że nie będzie z jego strony zgody na złamanie Konstytucji. Bezczelny gość, który od początku swej kadencji wielokrotnie złamał Konstytucję (prof. Strzembosz mówi, że aż 13 razy) teraz próbuje się na nią powoływać. Żałosne - ocenił Roman Giertych z Koalicji Obywatelskiej.

"I to było orędzie męża stanu. Polityka zatroskanego bieżącą sytuacją, broniącego prawa, demokratycznych zasad i wartości" - stwierdził były szef polskiej dyplomacji, Witold Waszczykowski.

W podobnym tonie wypowiedział się europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski. "Co za liberalizm! Ile wolności! W reżimowych mediach nadają orędzie prezydenta RP" - ironizował.

"Twarde słowa z prezydenckiego orędzia brzmiałyby znacznie mocniej i wiarygodniej gdybyśmy wcześniej słyszeli podobne wobec poprzedniego rządu, gdy deptał on standardy państwa prawa i zwykłej przyzwoitości w zawłaszczonych mediach publicznych" - napisał Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji.

"Pan Prezydent bardzo krytyczny wobec zmian w mediach (zamknięcia TVP - PiS). Swoje orędzie przysłał do nieuznawanej przez PiS - Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji. Dziękuję za zaufanie" - napisał na portalu X (dawniej Twitter) Bartłomiej Sienkiewicz (pisownia oryginalna).

"Odchodzący 2023 rok był pełen cudów. Ostatni z nich to słowa z orędzia prezydenta, że trzeba bronić Konstytucji. Sylwester marzeń" - skwitował premier.

"Prezydent Andrzej Duda oskarża rząd Donalda Tuska o łamanie konstytucji. W orędziu w TVP. Ależ ostre słowa prezydenta. Widać, że kohabitacja będzie na noże" - skomentował dziennikarz serwisu Gazeta.pl Jacek Gądek.

Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy

Andrzej Duda zaznaczył, że wzmacnianie bezpieczeństwa było priorytetem rządzących w 2023 roku, i tak samo powinno być w 2024. - Poważne zagrożenia zewnętrzne dla naszej ojczyzny nigdzie nie zniknęły. Za naszą wschodnią granicą nadal toczy się pełnoskalowa wojna. Dlatego musimy cały czas wzmacniać i modernizować polską armię, wzmacniać sojusze, nie może być odwrotu od tej polityki. Bezpieczeństwo Polski nie ma ceny, a dla mnie jest i będzie najważniejszą polską sprawą. Jako zwierzchnik Sił Zbrojnych jestem zawsze gotowy do współpracy z rządem w tematach dotyczących wzmacniania naszego bezpieczeństwa - zapewniał Andrzej Duda.

- Mamy do czynienia z nową sytuacją w polskiej polityce. Prezydent i rząd są z innych obozów politycznych. To normalne w demokracji, ale w demokracji trzeba przestrzegać konstytucji, zasad państwa prawa i dobrych politycznych obyczajów. Niestety w ostatnich dniach koalicja rządowa, próbując przejąć media publiczne, złamała te zasady - wskazał Duda.

Po raz pierwszy w wolnej Polsce po 1989 roku doszło do próby siłowego przejęcia mediów publicznych, wyłączono sygnał telewizyjny niektórych kanałów, a programy informacyjne przestały nadawać. Wreszcie postawiono Telewizję Polską, Polskie Radio i Polską Agencję Prasową w stan likwidacji - ocenił prezydent.

Prezydent odniósł się również do sytuacji w polskich mediach publicznych. - Jestem gotowy do współpracy z rządzącymi w najważniejszych dla Polski sprawach - dodał Andrzej Duda. Rządzący mogą reformować media publiczne, ale musi się to odbywać zgodnie z prawem. Zawsze byłem i jestem otwarty na taką dyskusję dotyczącą zmian prawnych. Jednak z mojej strony nigdy nie będzie zgody na łamanie konstytucji, a taką sytuacją mamy obecnie, niestety, do czynienia - dodał prezydent. Stwierdził, że "zapowiedzi przyjmowania przez Sejm kolejnych uchwał są niepokojące".

Wzywam koalicję rządową, żeby zaczęła przestrzegać zasad demokratycznego państwa prawa i szanować obywateli bez względu na ich poglądy polityczne. To powinny być wasze postanowienia noworoczne - powiedział Duda.