"Odchodzący 2023 rok był pełen cudów. Ostatni z nich to słowa z orędzia Prezydenta, że trzeba bronić Konstytucji. Sylwester marzeń" - skwitował niedzielne orędzie prezydenta Andrzeja Dudy premier Donald Tusk.



Przypomnijmy: prezydent w niedzielę odniósł się między innymi do sytuacji w polskich mediach publicznych. - Jestem gotowy do współpracy z rządzącymi w najważniejszych dla Polski sprawach. Rządzący mogą reformować media publiczne, ale musi się to odbywać zgodnie z prawem. Zawsze byłem i jestem otwarty na taką dyskusję dotyczącą zmian prawnych. Jednak z mojej strony nigdy nie będzie zgody na łamanie konstytucji, a taką sytuacją mamy obecnie, niestety, do czynienia - dodał prezydent. Stwierdził, że "zapowiedzi przyjmowania przez Sejm kolejnych uchwał są niepokojące".

Pojedynek na orędzia prezydenta i premiera. Ostatnie słowo dla Donalda Tuska

Duda wezwał koalicję rządową, żeby "zaczęła przestrzegać zasad demokratycznego państwa prawa i szanować obywateli bez względu na ich poglądy polityczne". - To powinny być wasze postanowienia noworoczne - dodał prezydent.

- Mamy do czynienia z nową sytuacją w polskiej polityce. Prezydent i rząd są z innych obozów politycznych. To normalne w demokracji, ale w demokracji trzeba przestrzegać konstytucji, zasad państwa prawa i dobrych politycznych obyczajów. Niestety w ostatnich dniach koalicja rządowa, próbując przejąć media publiczne, złamała te zasady - wskazał Duda. Po raz pierwszy w wolnej Polsce po 1989 roku doszło do próby siłowego przejęcia mediów publicznych, wyłączono sygnał telewizyjny niektórych kanałów, a programy informacyjne przestały nadawać. Wreszcie postawiono Telewizję Polską, Polskie Radio i Polską Agencję Prasową w stan likwidacji - ocenił prezydent.

Orędzie premiera Donalda Tuska w TVP. "Możemy być dumni"

Szef rządu wystąpił z orędziem w sobotę, było emitowane w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu. - Powoli żegnamy rok 2023. Co to był za rok. W historii Polski zapisze się jako rok przełomu. Chcę wam za ten rok bardzo podziękować. Był trudny, pełen wielkich emocji, sporów, ale też obywatelskiego przebudzenia i tryumfu demokracji. Udało nam się pobić rekord frekwencji wyborczej - rozpoczął swoje orędzie premier Donald Tusk. - Mijające miesiące nauczyły nas, że niemożliwe staje się możliwe. I oto dziś, w Telewizji Publicznej, ja, już jako premier Rzeczypospolitej, mogę powtórzyć przed wami ślubowanie, które złożyłem podczas Marszu Miliona Serc. Zwyciężymy: to już się stało. Rozliczymy zło: to już się dzieje. Naprawimy krzywdy: to też już zaczynamy. I najważniejsze: pojednamy - mówił premier. - Wierzę, że Polacy odrodzą się jako jedna wspólnota. I nie spocznę, póki to się nie stanie - zapewnił Donald Tusk.

Polska i Polacy są cenieni na arenie międzynarodowej przez przywódców innych państw. Ja miałem przyjemność słuchać tych wszystkich zachwytów nad mądrością Polaków przy okazji odbierania gratulacji, ale to jest wielkie uznanie dla każdej i każdego z was. To wy w 2023 roku zadziwiliście świat. To dzięki wam popłynęła z Polski nadzieja dla wszystkich ludzi pragnących wolności. Możemy być dumni i bardzo wam za to dziękuję

- mówi premier. - Wszystkim nam marzy się normalność, zgoda i pewność jutra. To nasze zadanie na nadchodzący rok. W polityce międzynarodowej odbudujemy naszą pozycję i znaczenie. Kłótnie z sojusznikami zastąpimy twardą, ale przyjazną rozmową o naszych interesach i szukaniem tego, co wspólne. W tych niebezpiecznych czasach Polska nie będzie już samotna - podkreślił premier. Orędzie zakończył życzeniami: Szczęśliwej Polski już czas.

