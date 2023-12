Prezydent Andrzeja Duda poruszył w orędziu temat zmian w mediach publicznych. - Rządzący mogą reformować media publiczne, ale musi się to odbywać z poszanowaniem prawa - mówił prezydent. Duda zapewnił, że jest gotowy do współpracy, ale rząd również tego musi chcieć.

Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy

Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek zapowiedział w niedzielę w Polsat News, co w orędziu powie Andrzej Duda. Mastalerek skrytykował też sobotnie orędzie premiera Donalda Tuska. - Lubię czasem mówić o piłce czy o trawie, na której grają piłkarze, więc konkluduję wystąpienie premiera Donalda Tuska. To była mowa trawa, z której nikt niczego nie zapamięta. Piękne słowa, brzydkie czyny - stwierdził. Szef gabinetu prezydenta Andrzej Dudy stwierdził, że "Donald Tusk żyje przeszłością, mówi, co się stało 15 października". - Przegrał wybory - mówił Mastalerek. Na uwagę prowadzącego program Bogdana Rymanowskiego, że Tusk jest premierem, Mastalerek odparł krótko, że to "dzięki Trzeciej Drodze".

