- Lubię czasem mówić o piłce czy o trawie, na której grają piłkarze, więc konkluduję wystąpienie premiera Donalda Tuska. To była mowa trawa, z której nikt niczego nie zapamięta. Piękne słowa, brzydkie czyny - stwierdził w niedzielę na antenie Polsat News Marcin Mastalerek. Szef gabinetu prezydenta Andrzej Dudy stwierdził, że "Donald Tusk żyje przeszłością, mówi, co się stało 15 października". - Przegrał wybory - mówił Mastalerek. Na uwagę prowadzącego program Bogdana Rymanowskiego, że Tusk jest premierem, Mastalerek odparł krótko, że to "dzięki Trzeciej Drodze".

Mastalerek zdradził też, co w swoim orędziu w niedzielę o 20:00 powie Andrzej Duda. - Prezydent odniesie się do najważniejszych polskich spraw i wyzwań w 2024 roku, ponieważ żyjemy w niebezpiecznych czasach. Orędzie prezydenta będzie różniło się tym od orędzia premiera, że będzie odpowiadało na najważniejsze wyzwania i będzie mówiło o najważniejszych sprawach - zaznaczył szef gabinetu Andrzeja Dudy.

Noworoczne orędzie premiera Donalda Tuska

Premier Donald Tusk wygłosił noworoczne orędzie w sobotę. Szef rządu podziękował Polakom za mijający rok, który - jak mówi - był trudny, pełen emocji i sporów. - Był też rokiem obywatelskiego przebudzenia i triumfu demokracji"- podkreśla premier i przypomina, że w ostatnich wyborach udało się pobić rekord wyborczej frekwencji. Mijające miesiące nauczyły nas, że niemożliwe staje się możliwe. I oto dziś, w Telewizji Publicznej, ja, już jako premier Rzeczypospolitej, mogę powtórzyć przed wami ślubowanie, które złożyłem podczas Marszu Miliona Serc. Zwyciężymy - to już się stało. Rozliczymy zło - to już się dzieje. Naprawimy krzywdy - to też już zaczynamy. I najważniejsze - pojednamy - mówił Donald Tusk.

Polska i Polacy są cenieni na arenie międzynarodowej przez przywódców innych państw. "Ja miałem przyjemność słuchać tych wszystkich zachwytów nad mądrością Polaków przy okazji odbierania gratulacji, ale to jest wielkie uznanie dla każdej i każdego z was. To wy w 2023 roku zadziwiliście świat. To dzięki wam popłynęła z Polski nadzieja dla wszystkich ludzi pragnących wolności. Możemy być dumni i bardzo wam za to dziękuję

- mówił premier. - Wszystkim nam marzy się normalność, zgoda i pewność jutra. To nasze zadanie na nadchodzący rok. W polityce międzynarodowej odbudujemy naszą pozycję i znaczenie. Kłótnie z sojusznikami zastąpimy twardą, ale przyjazną rozmową o naszych interesach i szukaniem tego, co wspólne. W tych niebezpiecznych czasach Polska nie będzie już samotna - podkreślił premier. - Patriotyzm nigdy nie będzie zasłoną dla nieuczciwości czy zwykłego złodziejstwa. Nasza Ojczyzna odrodzi się jako nowoczesne, silne państwo Wasze państwo. Państwo pracuję dla każdej i każdego z was, bo ono należy do was i tylko do was - zadeklarował w noworocznym telewizyjnym orędziu Donald Tusk. Swoje orędzie szef rządu zakończył życzeniami dobrej zabawy i tego, by "od poniedziałku, właściwie wtorku, a większość od środy wspólnie zabrać się do wspólnej pracy" I dodał: Szczęśliwej Polski już czas.

