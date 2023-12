Suwerenna Polska domaga się wygaszenia mandatu senatorskiego Adama Bodnara. W tle zmiany w TVP

"Złożyliśmy wniosek do marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej o wygaszenie mandatu senatorskiego Adama Bodnara w związku z jego bezprawnymi działaniami" - napisał w niedzielę na Facebooku poseł Suwerennej Polski Marcin Romanowski. Szczegóły podał na konferencji prasowej razem z posłanką ze swojej partii Marią Kurowską. Były wiceminister sprawiedliwości argumentował, że powodem wniosku są "informacje medialne o tym, że jako prokurator generalny Bodnar przejął do osobistego prowadzenia sprawy cywilne dotyczące zmian dokonywanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w organach spółek mediów publicznych".

Suwerenna Polska chce wygaszenia mandatu Adama Bodnara. W tle zmiany w TVP

- Zgodnie z Konstytucją RP prokurator nie może być jednocześnie posłem lub senatorem. W przeszłości mieliśmy już przypadki, w których łączenie obu tych funkcji prowadziło do wygaszenia mandatu. Warto przy tym podkreślić, że działania senatora Bodnara jako szefa prokuratury budzą uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego [przekroczenie uprawnień - red.]. Prokurator Generalny nie może bowiem wykonywać czynności prokuratora w rozumieniu ustawy - stwierdził Romanowski. Poseł Suwerennej Polski podkreślił, że liczy na "rzetelną i obiektywną ocenę wniosku przez marszałek Sejmu Małgorzatę Kidawę-Błońską".

Minister Bodnar poinformował w Radiu ZET, że nie ma uprawnień do przejmowania śledztw. - Te decyzje, w tym zakresie, podejmuje prokurator krajowy i odpowiedni prokuratorzy. Mogę jedynie prosić o informacje, co się w poszczególnych sprawach dzieje. Co innego jest, jeśli chodzi o sprawy cywilne, bo prokurator okręgowy i regionalny są bardzo zaangażowani w to postępowanie rejestrowe - mówił w Radiu ZET.

Minister Adam Bodnar o zmianach w TVP: Widziałem opinie prawne wybitnych ekspertów

Dwa dni po ogłoszeniu zmian w TVP, Polskim Radiu i PAP minister sprawiedliwości podkreślił, że "ma zaufanie do działań ministra Sienkiewicza i tego, w jaki sposób doprowadzono do odzyskania kontroli nad mediami, które mają fundamentalne znaczenie dla każdego Polaka". - My jako obywatele mamy prawo do tego, żeby media były rzeczywiście publiczne, żeby odzwierciedlały szeroki światopogląd i sposoby myślenia Polaków, a nie realizowały tylko interes partyjny - mówił w wywiadzie telewizyjnym minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. Przyznał, że droga prawna, w której minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz powołał się na kodeks spółek handlowych, "może budzić różne wątpliwości". - Został przyjęty właśnie taki scenariusz. Wyobraźmy sobie, że zostałaby wybrana inna droga. Czy na koniec, jeżeli byłaby przeprowadzona i byłaby kwestionowana na inne sposoby, czy i tak nie mielibyśmy tych samych obrazków? To jest instytucja tak strategicznie ważna z punktu widzenia tożsamości politycznej dla PiS, że prawdopodobnie mielibyśmy takie same sceny - dodał.

20 grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, na mocy kodeksu spółek handlowych, powołał nowe rady nadzorcze PAP, Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia, a te powołały nowe zarządy spółek. Paweł Majcher został nowym prezesem Polskiego Radia, Tomasz Sygut - Telewizji Polskiej, a Marek Błoński - Polskiej Agencji Prasowej. Nowy zarząd Telewizji Polskiej m.in. wyłączył sygnał TVP Info oraz kanałów regionalnych telewizji. Starych zarządów PAP i TVP bronili posłowie PiS, okupując siedziby tych redakcji. Tydzień później, po zawetowaniu przez prezydenta ustawy okołobudżetowej, minister Sienkiewicz postawił spółki medialne publicznych nadawców w stan likwidacji, co ma umożliwić przeprowadzenie ich restrukturyzacji.

