Szymon Hołownia o kandydowaniu na prezydenta. Ujawnił, kiedy podejmie decyzję

Marszałek Sejmu był gościem niedzielnego wydania "Dzień Dobry TVN". W programie ujawniał kulisy obrad parlamentu. Został także zapytany o plany kandydowania w kolejnych wyborach prezydenckich.

REKLAMA

- Chciałbym kandydować w wyborach prezydenckich. Decyzję w tej sprawie podejmę za rok. Jeżeli przegram te wybory, to bycie posłem też jest satysfakcjonujące - przekazał. - Rok w polityce to wieczność. Wszystko może się wydarzyć - dodał.

Zobacz wideo

Polityka to w mojej ocenie nie powinno być coś, w czym się jest do śmierci. Ta kadencyjność jest szalenie mądrą sprawą. Ja, jak wiecie, jestem tzw. marszałkiem rotacyjnym, jak to się niektórzy śmieją. (...) Będę tu dwa lata, jeśli wszystko dobrze pójdzie. To jest dla mnie tak wyzwalająca myśl, że to są dwa lata. To nie będzie cztery, to nie będzie na wieczność. To dwa lata, które dostajesz od życia, od ludzi, Polaków, Polek. Możesz zrobić robotę, najlepiej jak potrafisz i zmieni cię następny. Dla mnie to jest uwalniająca i taka bardzo budująca i ciesząca mnie perspektywa

- mówił polityk.

Podkreślił, że chciałby wrócić do pisania książek, do robienia fundacji. - Lubię zorganizować, puścić w ruch, niech działa i wtedy przejmują to lepsi ode mnie. Ja nie jestem ptakiem gniazdującym, więc w tym Sejmie co się da, to zrobimy. Lepsi ode mnie przejmą stery, a ja zajmę się innym kawałkiem, jeszcze innym i aż dopóki życia starczy - podsumował.

Hołownia zdradza kulisy pracy w Sejmie i mówi o "grupie KaKaO"

Na początku rozmowy marszałek w Dzień Dobry TVN odpowiedział na serię pytań licealistów z XIII Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie. Hołownia był pytany o największych awanturników w Sejmie.

- Dla mnie to wciąż jest fenomen. Gdy ktoś stoi przy mównicy i mówi, że jestem Hitlerem, Stalinem, marszałkiem stanu wojennego. Później na stronie pytam go o to, a on odpowiada: "a wie pan, panie marszałku, jak to jest" - mówił na antenie "Dzień Dobry TVN" Szymon Hołownia. - Jest to dwoistość, do której trzeba się przyzwyczaić i której trzeba się nauczyć - dodał.

Jak podkreślał, w Sejmie są showmeni, którzy kradną "show i powietrze". - Sejm nie może stać się klubem dyskusyjnym, bo inaczej nie będziemy mogli głosować i podejmować decyzji. Po to tam jesteśmy, żeby decydować - zapewniał. Dopytywany o charakter polityków w Sejmie odparł, że "są tam ludzie szalenie powikłani politycznie, poglądowo". - Ale nie mógłbym żadnej z tych osób tam nazwać złym człowiekiem - dodał. Marszałek Hołownia mówił też o trudnych relacjach z częścią posłów. Szczególnie wyróżnił trzech, nazywając ich "Grupa KaKaO". (Kaleta, Kanthak, Ozdoba - przyp. red.) - Poseł Kaleta trochę się uspokoił, natomiast posłowie Kanthak i Ozdoba "dają do pieca". Tam jest 30-40 takich nadaktywnych na sali - stwierdził marszałek Sejmu.

- Jest tam grupa osób, która nie potrafi znaleźć innego sposobu na pracę, widać, że są tam, bo są. Jest spora grupa osób, która chce zmieniać świat, chce pracować. To bardzo widać, kto pracuje w komisji, na salach plenarnych - podkreślał.

W drugiej części rozmowy Marcin Prokop pytał Hołownię o komentarze do jego stylu prowadzenia obrad. Przypomnijmy, że wielu polityków prawicy zarzuca marszałkowi Sejmu, że robi z obrad "show". - Ja jestem sobą, robię to tak, jak potrafię, a to, że się to niektórym podoba, albo nie podoba to naturalne - mówił.